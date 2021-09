Frosinone, Grosso: "A Reggio servirà una grande prestazione"

Trasferta temibile quella a cui va incontro il Frosinone di Fabio Grosso. Domani infatti i ciociari affrontano al Granillo la Reggina che proprio insieme a Frosinone, Brescia e Pisa è una delle squadre a non aver ancora perso. Tre pareggi e due vittorie: questo lo score dei granata dello Stretto, esattamente identico a quello dell’11 di Fabio Grosso che è intervenuto in conferenza stampa, presentando il match di domani.

“Affronteremo una squadra di grande qualità ed esperienza, che in tutte le gare ha saputo star sul campo. Abbiamo comunque le qualità per metter la Reggina in difficoltà, a patto però di fare una determinata prova: il torneo insegna che quando pensi di esser bravo e fai meno di quello che puoi, esci dal campo sconfitto, questo è l’errore da evitare. Senza grandi prestazioni, da questo campionato non si esce con i punti. Sappiamo che tipo di partita affronteremo, e dovremmo esser pronti a saperla affrontare perché sennò diventerà più difficile di quello che è”.

Il mister torna sulla prestazione casalinga con il Brescia svelando qualche punto fermo della formazione di domani. “Abbiamo qualità fisiche e tecniche, la delusione del pari contro il Brescia è stata archiviata e ho visto bene i ragazzi. Del resto la fiducia non va trovata in un risultato, ma nel lavoro e nelle prestazioni che facciamo: ora dobbiamo rifarla, e volerla rifare. Con qualche piccolo correttivo, perché ci sono degli errori da migliorare. Stanchezza per l’infrasettimanale? C’è tempo per averla, dobbiamo solo pensare a fare una grande prestazione, io sceglierò chi vedrò più in forma”. E proprio sulla formazione: “Giocherà Ravaglia, ha commesso un errore ma se tornassimo indietro a rigiocare la gara non prenderemo gol, nato comunque da una situazione: si evidenzia il portiere solo perché è l’ultimo. A ogni modo di cambi non ne sto facendo tantissimi, metto comunque chi sta meglio. Novakovich sta migliorando, sarà a disposizione, qualcuno invece accusa dei problemi, avremo fuori Maiello, Brighenti, Haoudi e forse Charpentier: su lui e altri son da fare valutazioni”.

