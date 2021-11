Frosinone, Grosso: "Pordenone? Un errore colossale pensare a una vittoria facile"

26-11-2021 15:47

Una serie positiva che dura da ben cinque giornate in cui il Frosinone ha collezionato tre vittorie e due pareggi. La squadra di Grosso è sicuramente in un ottimo stato di forma e l’obiettivo di domani,nel match contro il Pordenone, fanalino di coda del campionato cadetto, è quello di portare a sei le giornate utili consecutive,senza sottovalutare il match.

Proprio il tecnico del Frosinone Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pordenone ultimo in classifica dicendo di non fidarsi dei neroverdi e invitando i propri giocatori a non sottovalutare l’impegno.

“Conosciamo le caratteristiche dei nostri avversari, ma dobbiamo essere bravi a riconoscere le nostre perché per giocare in questo campionato bisogna spendere tantissime energie. E in tutto l’arco dell’incontro sarà fondamentale lavorare sui dettagli. Sarebbe un errore colossale pensare a una vittoria facile, questo è un campionato molto equilibrato. Se vediamo le ultime loro partite ci accorgiamo che questa frase non avrebbe senso e poi il campionato è lunghissimo e la classifica è ancora cortissima, in una settimana si rischia di bruciare quanto di buono fatto o ribaltare quello che si è fatto di meno buono.”

Formazione? Ecco qualche anticipazione per il match: “Non ho ancora deciso la formazione da schierare, ma ho la fortuna di avere tanti ragazzi con caratteristiche importanti e questo deve essere un vantaggio per noi. Canotto e Garritano stanno bene, mentre non abbiamo Brighenti e non ci sarà Rohden che ha avuto un fastidio ieri e preferiamo non rischiarlo. Rimangono fuori della lista anche Klitten, Koblar, Kremenovic mentre tutti gli altri saranno a disposizione”.

