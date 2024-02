Frosinone-Milan, Jovic è il “salva-Pioli”: i social lo trasformano in Ronaldo e Lebron ma avvisano Conte

Il Milan riesce a tirarsi fuori da una situazione difficile sul campo del Frosinone grazie all’ennesimo gol decisivo dell’attaccante serbo: sui social si trasforma ma che succederà con Conte?

03-02-2024 21:52

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora una volta Jovic, ancora una volta Pioli si salva. La gara tra Frosinone e Milan è stata un’altalena di emozioni con i rossoneri che sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie ai gol in rimonta di Gabbia prima e poi dell’attaccante serbo che si sta trasformando nell’uomo della Provvidenza.

Jovic: l’uomo dei gol pesanti

La rete a 10’ dal termine di Frosinone-Milan consacra Luka Jovic come l’uomo della provvidenza rossonera capace di portare in dote con i suoi gol 10 punti alla causa della formazione rossonera. E pensare che il suo arrivo a Milano la scorsa estate era stato visto con grande sospetto dai tifosi del Diavolo che come alternativa a Olivier Giroud speravano in un giocatore più affermato. E le sue prime uscite non erano state poi così positive, poi però è arrivata la svolta.

Le pagelle di Frosinone-Milan

Pioli e l’amuleto Jovic

Il gol di Jovic ha scatenato la fantasia dei tifosi rossoneri sui social. Ogni volta che Pioli è in difficoltà pesca dalla panchina il suo attaccante portafortuna e soprattutto porta-punti. Anche a Frosinone è andata allo stesso modo. E su Twitter si è scatenata una Jovic-mania. L’attaccante serbo del Milan si trasforma in Ronaldo, entrambi, sia quello brasiliano che il portoghese che ha vestito anche la maglia della Juventus. C’è chi va di crossover nel mondo dello sport e vede Jovic come un Lebron in versione Cleveland.

Ma c’è anche chi tira in ballo la clamorosa impresa firmata da polacco Lewandowski che entra in campo con la maglia del Bayern Monaco contro il Wolfsburg sul punteggio di 0-1: punteggio finale 5-1 con la cinquina firmata dal polacco.

I tifosi avvertono Conte

Jovic dà spettacolo ma i tifosi rossoneri lanciano anche un avvertimento ad Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato la notizia della settimana, per tanti addetti ai lavori sarà lui il tecnico del Milan nella prossima stagione. Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro ma Jovic potrebbe trasformarsi ancora una volta. Se con Pioli Jovic è Ronaldo “il fenomeno” nel prime della sua carriera, con Conte si potrebbe trasformare nella versione decisamente poco in forma del Real Madrid.

Pioli e Maignan nel mirino dei tifosi

Si ride e si scherza grazie alla gol decisivo di Jovic e alla vittoria sul Frosinone. Ma sui social rossoneri c’è anche un po’ di tensione e di preoccupazione. La difesa del Milan si conferma ancora una volta troppo vulnerabile con i due gol subiti dalla formazione di De Francesco. Nel mirino c’è sempre Pioli. La sua storia d’amore con i tifosi sembra essere arrivata al capolinea nonostante le parole del tecnico nel dopo partita.

E stavolta non si salva nemmeno il portiere francese Mike Maignan. “Magic Mike” per un giorno non è stato così “magico” con il clamoroso errore su Mazzitelli che condiziona il voto sulla sua prestazione e c’è chi dice: “La morte, le tasse, il 3 di Maignan al fantacalcio”.