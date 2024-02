Conte al Milan, Ibra firma la tregua con Pioli: ma è caos sui social

Lo svedese prova a spegnere i rumors sul suo ventilato appoggio al tecnico ex Inter e Juve in vista della prossima stagione rossonera e si schiera con l'attuale tecnico del Diavolo

02-02-2024 19:45

Dopo le voci rincorsesi nelle ultime ore che avrebbero voluto Zlatan Ibrahimovic primo sponsor di Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan, lo svedese esce allo scoperto e prende le parti di Stefano Pioli. Le parole del fresco Senior Advisor rossonero non sembrano, però, scaldare i tifosi, letteralmente scatenati sui social.

Ibra, fiducia a Pioli

Zlatan Ibrahimovic entra a gamba tesa sull’argomento Conte al Milan e, almeno all’apparenza, spariglia le carte in tavola. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante e attuale dirigente del Diavolo ha voluto far sentire la propria vicinanza a Stefano Pioli con una frase che è un attestato di stima per l’attuale tecnico rossonero: “Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui”, si è esposto Ibra.

Partire dalla certezze di questo Milan

Una frase che sa molto di tregua. Per provare a comprendere al meglio la situazione occorre, però, sempre partire dalle certezze, che sono almeno quattro. La prima risponde ovviamente alla figura dello svedese, che se ha deciso di parlare proprio ora, dopo le indiscrezioni su Conte trapelate nelle ultime ore, e ha ritenuto necessario intervenire in prima persona per spegnere la questione sul nascere. Una mossa non da poco che, visto il ruolo dello svedese nell’asset del Diavolo, racchiude molto probabilmente anche la volontà della proprietà.

La seconda cosa certa è che, pur potendo realmente essere l’ultimo Milan di Stefano Pioli, questo non può prescindere dal raggiungimento degli obiettivi di una stagione complessa, ma non del tutto naufragata. Obiettivi che rispondono a un piazzamento Champions e alla voglia di andare il più avanti possibile Europa League, magari anche alzarla per la prima volta nella storia del Diavolo. Ed è da qui che nasce la terza certezza, quella di tenere alta la concentrazione e la tranquillità sull’oggi e lasciare fuori le voci che possano destabilizzarlo.

Supposizioni e obiettivi

In conferenza stampa, Pioli si è detto “annoiato” e “non preoccupato” dalle voci su Conte, ma di certo (quarta e ultima certezza di questa lista) a fine anno sarà tempo di bilanci e ogni aspetto dovrà essere vagliato al meglio per valutare i reali margini per proseguire insieme. Da qui non si sfugge.

Il resto, al momento, sono supposizioni dettate da un Conte senza squadra e voglioso di tornare in panchina e da un’annata rossonera contraddistinta da tanti (probabilmente troppi) passi falsi inattesi e dalle uscite troppo precoci da corsa scudetto (“Ma c’è tempo”, Pioli docet), Champions League e Coppa Italia.

