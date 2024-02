Milan, Maignan può dire addio: il Bayern fa sul serio, i tifosi rossoneri tremano

L’interesse del club bavarese, che vuole fare del francese l’erede di Neuer, complica i piani dei rossoneri per il rinnovo di contratto del portiere

02-02-2024 16:23

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Bayern Monaco vuole Mike Maignan: il club bavarese ha individuato nel portiere francese l’erede di Manuel Neuer e il suo interesse può complicare i piani del Milan, chiamato a rinnovare il contratto del suo numero uno, in scadenza nel 2026. Sui social la preoccupazione dei tifosi rossoneri.

Milan, il Bayern Monaco vuole Maignan

Il futuro in rossonero di Mike Maignan è messo a repentaglio dai piani del Bayern Monaco. Secondo Tuttosport il club bavarese è intenzionato a fare del portiere del Milan l’erede di Manuel Neuer, che potrebbe salutare il calcio a fine stagione. E l’interesse del Bayern può complicare i piani del Milan, che a breve dovrà discutere del rinnovo di contratto del francese.

Milan, il Bayern ostacolo per il rinnovo di Maignan

Il contratto di Maignan scade nel 2026: il Milan ha dunque ancora tempo per muoversi, ma la situazione va risolta al più presto, per evitare che si trasformi in un problema per il club rossonero. L’ostacolo principale è il tetto fissato dalla dirigenza agli ingaggi: Maignan attualmente guadagna quasi 3 milioni di euro l’anno, molto meno di parecchi compagni di squadra al Milan e meno della metà di Rafa Leao, il più pagato dell’organico grazie al contratto da 7 milioni di euro l’anno firmato nello scorso maggio. Per Maignan un rinnovo non può che tendere a quella cifra, ma il Bayern potrebbe mettere sul piatto un’offerta ancora più allettante e attirare a sé il portiere francese.

Milan, tifosi preoccupati per il possibile addio di Maignan

La notizia dell’interesse del Bayern ha ovviamente preoccupato i tifosi del Milan sui social network. Molti quelli che temono che il club lascerà partire il portiere francese. “Serve uno sforzo per trattenerlo, Maignan è il nostro giocatore migliore”, commenta PM22 su X. “Possiamo anche salutarlo, andrà via a fine stagione”, aggiunge Lumaca. Altri tifosi aprono alla cessione, a patto che il Bayern paghi una somma considerevole. “Vogliono Maignan? Ci diano 100 milioni di euro”, scrive Mantu. Valerio alza ancora la cifra: “Ci vogliono 120 milioni: con 20 milioni lo rimpiazzi e con gli altri 100 fai faville”, scrive il tifoso. Angelo è scettico: “Questo non è un videogioco, un altro come Maignan dove lo trovi?”.