Frosinone, Zampano: "Serie B molto competitiva"

19-10-2021 14:05

Archiviato il pareggio ottenuto nella trasferta di Cosenza, il Frosinone si prepara per il prossimo impegno di campionato di sabato prossimo quando al Benito Stirpe l’11 di Grosso ospiterà l’Ascoli.

Francesco Zampano, difensore della formazione allenata da Fabio Grosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleUniverso: “Penso che stiamo disputando un buon inizio di campionato, sicuramente non stiamo riuscendo a concretizzare tutte le occasioni da gol che creiamo, dobbiamo essere un po’ più cinici davanti. A Cosenza abbiamo avuto 5-6 palle gol nitide, così come col Cittadella dove abbiamo avuto 2-3 palle gol, ma abbiamo perso. Penso che dobbiamo essere più cattivi negli ultimi dieci metri dell’area avversaria, perché quest’anno stiamo creando tanto”.

Il campionato di Serie B è da sempre lungo, impegnativo e difficile: questa l’analisi del difensore: “Questo credo sia uno degli anni più impegnativi in B, perché ci sono molte squadre blasonate ed importanti. Noi comunque siamo una buona squadra, con giocatori validi, anche se siamo un gruppo giovane. Penso che chi correrà di più, chi darà l’anima in campo, perché non bastano solo le qualità individuali, possa emergere in un campionato come la serie B di quest’anno. Ad esempio vediamo il Monza che con giocatori importanti fa fatica, mentre una squadra come il Cittadella, che non ha una rosa di nomi di rilievo, è sempre lì in alta classifica. Quindi credo sia un fatto di buona organizzazione e di una buona preparazione atletica”.

Obiettivi stagionali? “Penso che siamo un gruppo forte quest’anno, e dipenderà da noi. Nelle partite contro il Parma e il Brescia abbiamo disputato delle grandi gare e magari alcuni episodi sfavorevoli ci hanno penalizzato. Credo che non possiamo dirlo adesso, ma partita dopo partita vedremo dove arriveremo. L’importante è che noi giocatori diamo il massimo e mettendoci grinta, i risultati arriveranno. Ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

