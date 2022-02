Fuga da Milano per Inter e Milan, lo sconcerto dei tifosi sul web

27-02-2022 09:15

Sono anni che, tra polemiche, rimpianti, bracci di ferro e accuse, si parla dell’idea di lasciare San Siro per creare un nuovo impianto a Milano ma i lacciuoli della burocrazia hanno sempre fatto rallentare il progetto. Elliott e Zhang, non è un mistero, hanno rilevato Milan e Inter anche perché attratte dall’idea di rivalorizzare i propri assett e il nuovo stadio era un’idea centrale, anche in caso di vendita delle quote azionarie.

Milan e Inter pensano ad emigrare fuori Milano

Tutto è fermo però e secondo il Corriere della Sera Inter e Milano hanno congelato per il momento il progetto nuovo San Siro e studiano tre alternative fuori Milano. I due club sono delusi dai ritardi e dall’atteggiamento del Comune, l’idea di emigrare diventa concreta. Sesto San Giovanni è in pole come eventuale piano B.

Tifosi in fermento all’idea di lasciare Milano

Fioccano le reazioni sui social: “Il sindaco Sala sta per entrare dritto nella storia: riuscire a perdere a Milano le sue due squadre” o anche: “Non si capisce cosa stiano aspettando. L’hanno capito tutti che Sala non vuole toccare San Siro…”.

C’è chi scrive: “A differenza di quello che è accaduto a Torino che ad una squadra gliel’hanno regalato” e chi suggerisce: “Meglio a sud ovest dove c’è decisamente più spazio” oppure: “Si tratta di fare uno stadio…non un circuito automobilistico, non serve cosi tanto spazio. Sempre che tu voglia fare uno stadio, perche’ se l’ obiettivo e’ costruire un quartiere, di cui lo stadio e’ solo un pezzo, allora il discorso cambia, vedasi il caso di Roma”.

Infine la chiosa: “È un progetto IMPOSSIBILE in Italia così come quello del Franchi dove stanno facendo un concorso internazionale. Ci sarà SEMPRE un ente o una Procura che bloccheranno un simile intervento. L’unica è farlo altrove. piccolo Comune”.

SPORTEVAI