Funerali Vincenzo D'Amico: la cerimonia a Roma, il ricordo e i presenti

La cerimonia funebre di Vincenzo D'Amico alla Chiesa Gran Madre di Dio: i presenti e il ricordo degli amici, della Lazio e del ministro dello Sport Abodi

04-07-2023 12:02

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Alla Chiesa Gran Madre di Dio nella piazza di Ponte Milvio si è celebrato il funerale per Vincenzo D’Amico. La leggenda della Lazio è morta il 1 luglio 2023 dopo aver lottato con un tumore. I messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia sono stati molti, in particolare quello della società biancoceleste che porta nella memoria il suo nome. La cerimonia è avvenuta nello stesso luogo di Tommaso Maestrelli, allenatore che lo ha lanciato nel calcio. Un addio doloroso per tutti, dopo i primi saluti alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nella giornata di ieri 3 luglio.

Vincenzo D’Amico, il funerale a Roma e il corteo a Latina

Dalla prima mattinata il piazzale antistante la parrocchia si è riempito di persone accorse per celebrare la memoria del grande campione. Al termine del funerale, la bara è stata accolta all’esterno della Chiesa da tanti laziali. Applausi, commozione e bandiere biancocelesti al vento per l’ultimo saluto.

È partito anche il coro ‘Vola Lazio vola’. “Chi non tradisce diviene immortale, onore a Vincenzo vero laziale”, questo invece lo striscione mostrato dagli Ultras della Lazio. Il corteo funebre ora raggiungerà Latina, dove sarà allestita la camera ardente presso il Museo Cambellotti. I funerali nella città natale di Vincenzo D’Amico saranno celebrati domani 5 luglio alle 10 nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Goretti. Una scelta della famiglia, per consentire anche ai suoi concittadini di partecipare.

La Lazio onora D’Amico: presente Cataldi

Al funerale di Vincenzo D’Amico, Danilo Cataldi, il presidente Lotito e la sua famiglia e il team manager Manzini hanno rappresentato la Lazio. Oltre loro hanno partecipato anche Napolitano, Floriani Mussolini e Magro della Primavera. C’era anche Angelo Peruzzi, ex portiere e club manager. Poi gli ex compagni e gli amici di una vita. Applausi, cori e tante lacrime all’arrivo della bara hanno accompagnato l’ ingresso del feretro dentro la Chiesa.

Il ricordo di Massimo Maestrelli e Abodi

Massimo Maestrelli ha ricordato D’Amico ai microfoni di Lazio Style Radio: “Era il nostro compagno di merende prima degli allenamenti. Lo abbiamo vissuto come un fratello, ma era un fenomeno a giocare a pallone. Il più forte che ha giocato alla Lazio insieme a Bruno Giordano. Vincenzo faceva particolarmente arrabbiare mio padre, ma avevano un rapporto padre-figlio. Oggi la Lazio perde il più grande interprete calcistico, più di Giorgio, più di Pino. Chiaramente parlo a livello tecnico. Ha provato a dribblare la malattia, ma purtroppo poi ha preso il sopravvento”.

A seguire anche le parole del ministro per lo sport e i giovani, Abodi: “Difficile avere solo un ricordo. Di Vincenzo ne hai mille e tutti con il sorriso. Non l’ho mai visto rattristito, anche quando ne avrebbe avuto motivo. Quello che mi porterò nel tempo è il sorriso fuori e dentro. Una persona fantastica”. Con queste parole il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ricorda Vincenzo D’Amico, a margine dei funerali a Roma del campione d’Italia con la Lazio del ’74. In qualsiasi momento, anche quando non ci sentivamo per un po’, c’era sempre la sintonia, la stima e l’amicizia. Aveva il sorriso nell’anima. Ha apprezzato la vita anche nei momenti di difficoltà, con un’umanità mai cambiata nel tempo”.