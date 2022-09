Funerale della Regina, ufficiale: la Premier League rinvia il big match di domenica

12-09-2022 20:00

La Premier League ripartirà nel prossimo fine settimana dopo il rinvio dovuto alla morte della regina Elisabetta II . Si giocheranno tutte le partite tranne tre. Fra queste il big match fra Chelsea e Liverpool . Il motivo? Lo spiegano direttamente i vertici del campionato inglese: “In seguito a consultazione con i club, la polizia locale e le altre autorità coinvolte, non c’era altra possibilità che – si legge nella nota – optare per il rinvio di tre delle 10 partite in programma nell’8° turno”.

I funerali della regina Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre ma a Londra sono attese centinaia di migliaia di persone già giovedì quando a Westminster Hall sarà allestita la camera ardente. Non solo. Le forze dell’ordine dovranno gestire anche l’arrivo dei Capi di Stato fra i quali il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Per questo motivo Chelsea-Liverpool, da subito la partita cerchiata in rosso, è stata rinviata in queste ore a data da destinarsi.

Non si giocheranno nemmeno Manchester United-Leeds e Brighton-Crystal Palace . La prima perché le forze dell’ordine saranno impegnate a Londra e non possono quindi garantire la sicurezza per un match considerato “caldo”. La seconda, in programma sabato, ma era già stata rinviata per lo sciopero dei treni (nel frattempo revocato per la morte della Regina).