Furiosa lite a Raisport tra due giornalisti: l'ironia del web

Giornata di ordinaria follia nella redazione di RaiSport a Saxa Rubra. Due giornalisti sportivi, uno di 58 anni che si occupa di boxe e l’atro di 52 che si occupa di calcio, hanno dato vita a una furiosa scazzottata tale da rendere necessario l’intervento della polizia e di causare il ricovero in ospedale di uno dei contendenti con il naso fratturato.

L’uso dell’aria condizionata alla base della rissa tra i cronisti

Stando alle prime informazioni ottenute dagli agenti e sulle quali ci sono ancora delle verifiche, i due avrebbero iniziato a litigare per il funzionamento dell’aria condizionata. Dopo uno scambio di vedute, sarebbero passati alla violenza. Il 58enne avrebbe dato un pugno in pieno volto al 52enne. La lite sarebbe poi stata sedata proprio dai poliziotti che hanno affidato il giornalista che ha avuto la peggio alle cure del 118 intervenuto con un’ambulanza per il trasporto in ospedale.

Il giornalista colpito non ha presentato denuncia, per il momento. Se non dovesse farlo non si esclude che l’aggressore venga denunciato d’ufficio per lesioni personali, anche se in questo caso molto dipende dalla prognosi del collega ferito.

I tifosi ironizzano sulla vicenda di Raisport

L’episodio della lite ha fatto il giro del web scatenando le reazioni più disparate: “Tutto bene! Follia pura” o anche: “Si ma il Var che dice?”, oppure: “Finalmente hanno trovato chi è stato a offendere Benatia in diretta” e ancora “Una gara di pugilato. Del resto è RaiSport. Chissà chi ha fatto la cronaca dell’evento scazzottata!”.

C’è chi trova la battuta giusta: “Sarà un nuovo programma 90° round” e infine la chiosa: “Evidentemente il clima oggi in redazione sportiva piena di romanisti, dopo la sestina era rovente, magari qualche sfottò non gradito è sfociato in rissa”.

SPORTEVAI | 01-05-2021 08:54