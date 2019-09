Gaffe Gazzetta scatena ironia sul web

Quando si lamenta, evidentemente, Maurizio Sarri è ancora “il tecnico del Napoli“. A un titolista della Gazzetta dello Sport, probabilmente, deve essere sfuggito che da due stagioni sulla panchina della formazione azzurra sieda Carlo Ancelotti. Che l’estate scorsa il tecnico nato a Bagnoli e cresciuto in Toscana si sia accomodato sulla panchina del Chelsea, vincendo pure un’Europa League. E che dallo scorso giugno sia ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus.

Il sottotitolo sbagliato – La clamorosa svista ha fatto capolino alle 23.47 di sabato sera, come documentato dalla foto, nel sottotitolo di un articolo sulla polemica a distanza tra Conte e lo stesso Sarri a proposito dell’orario d’inizio della sfida tra Fiorentina e Juventus. “Conte: ‘Sarri si lamenta del caldo? Stia sereno, ora sta dalla parte forte'”, è il titolo. Poco sotto, l’incresciosa gaffe: “Il tecnico del Napoli si era lamentato dell’orario di Fiorentina-Juve (ore 15). ‘Non voglio dire niente perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo anche i bilanci e gli stati patrimoniali’, dice poi Conte“. Il “tecnico del Napoli” sarebbe Sarri.

Le reazioni – L’articolo ha fatto il boom di condivisioni sul web e molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare la disattenzione del titolista. “Ma a quando risale questo articolo, a due anni fa?”, ironizzano in molti. “Anche da queste piccole cose si può apprezzare la sciatteria, l’incuria e il pressapochismo in cui è ormai relegato quel che resta del giornalismo italiano”, asserisce impietoso un altro navigatore. “Forse faceva molto caldo anche in redazione”, un’altra battuta ricorrente.

SPORTEVAI | 15-09-2019 10:52