Gaffe Pieri sul derby diventa virale: Inter perderà a tavolino

Un fulmine a ciel sereno per gli ascoltatori di Rai Italia, il canale dedicato agli italiani all’estero, e per tutti gli altri tifosi dell’Inter che hanno appreso della notizia per il tam-tam che presto si è scatenato via social. L’ex arbitro Tiziano Pieri, oggi moviolista Rai, ha gelato tutti dopo il derby di Milano lanciando quella che oggi si direbbe una fake-news, prima di correggersi quando la frittata era ormai fatta.

Pieri ipotizza 0-3 per l’Inter a tavolino

Dice Pieri: «È successo un episodio nel derby. Molto probabilmente l’Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78′ è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79′ è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino».

Sbagliato: l’Inter, infatti, ha effettuato le cinque sostituzioni all’interno di tre slot. Come si evince dal sito ufficiale della Lega di Serie A, anche Alexis Sanchez è subentrato insieme a Darmian e Gagliardini, all’interno, dunque di un unico slot, al 78′. Poi è stata la volta di Young, all’83’, e di Vidal all’86’.

Le scuse di Pieri scatenano i social

Resosi successivamente conto dell’errore, Pieri su twitter si è scusato dicendo: “Durante la trasmissione La giostra del gol ho letto un tabellino che riportava i minuti dei cambi dell’Inter. Il tabellino era sbagliato e l’ho precisato pochissimi minuti dopo durante la stessa trasmissione. Mi scuso per l’errore”.

I tifosi non perdonano l’errore di Pieri

Scuse accettate a metà dai tifosi che si sfogano sui social: “La cosa pazzesca è che si sia esordito dicendo “ci potrebbe essere la sconfitta a tavolino“, motivando l’affermazione con dati errati. Chi commenta ha l’obbligo di riportare notizie VERE e di verificarle. Inqualificabile” o anche: “Come la mettiamo con Il compiacimento con cui ha dato la notizia rivelatasi poi una sciocchezza?”.

C’è chi non accetta alibi: “Però da chi deve commentare la partita più importante della giornata, disputatasi senza nessun altro match in contemporanea, mi aspetto che almeno la guardi. E se proprio non si è riusciti, prima di fare un’uscita così “importante”, almeno verificare come sono andate le cose”.

Infine un commento ironico: “Chi lo dice ai milanisti che continuano a retwittare il video? Perdere il derby, credere di vincerlo a tavolino esultando e poi riperdere il derby? 2 sconfitte in un pomeriggio. Chi vuol essere così crudele?”.

SPORTEVAI | 22-02-2021 09:13