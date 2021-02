Trionfo Inter, la felicità social: “Non fermiamoci più”

Una gara che può valere una stagione. L’Inter si prende il derby, lo fa con autorità mettendo a nudo tutti i difetti del Milan e facendo vedere tutti i suoi pregi. La squadra di Conte gioca un gran primo tempo che potrebbe chiudere avanti anche con più di un gol, ma nella ripresa capitalizza al massimo le occasioni che i rossoneri concedono e chiude la pratica grazie alla straordinaria prestazione della coppia d’attacco Lukaku-Martinez.

Gli insospettabili

L’Inter conquista il derby grazie a una grande prova di Lukaku, ma nella gara che per alcuni è la più importante della stagione almeno fino a questo momento c’è anche lo zampino di alcuni giocatori che non sempre sono stati protagonisti. La doppietta di Lautaro Martinez ha un peso specifico enorme nonostante l’argentino quest’anno sia stato molto criticato per le occasioni sbagliate: “Meno male che oggi le hai indovinate tutte”, scrive un tifoso.

Ma a contribuire al successo nerazzurro ci sono anche Perisic ed Eriksen. Il primo non è mai stato molto benvoluto dal ritorno dal Bayern, il secondo ha trovato poco spazio nello scacchiere di Antonio Conte, ma il secondo gol dell’Inter nasce proprio da una giocata dei due giocatori: “Gol nel derby sull’asse Eriksen–Perisic – scrive Ale – Neanche nei miei sogni più bagnati”.

Prepartita incandescente

Sui social hanno fatto il giro del web le immagini dei tifosi del Milan all’esterno dello stadio. In un momento di grave crisi per il paese con tantissimi imprenditori costretti a tenere chiuse le loro attività a causa del Covid, gli assembramenti all’esterno dello stadio fanno discutere: “Non condivido questo folle assembramento – dice Gianni – E’ folle, oltre che irrispettoso verso le tante vittime e i tanti malati covid lombardi e italiani”. Anche Mario la pensa allo stesso modo: “Da milanista incallito dico che sono dei dementi. Con la gravità della situazione che viviamo radunarsi così folle. Uno schiaffo a chi muore e soffre”.

Il timore dei tifosi nerazzurri

Il primo tempo vede l’Inter chiudere avanti 1-0 ma se c’è soddisfazione da parte dei fan nerazzurri, c’è anche una po’ di paura e di rammarico per le molte occasioni sprecate: “Con il solito Lukaku si è trovato il gol, poi giocate di contropiede e molta corsa. Il gioco personalmente non mi entusiasma, se vengono meno le energie le squadre si chiudono e sorgono le difficoltà. In Italia questo calcio ti dà il primo posto”. Mentre Osvaldo recrimina: “Non possiamo sbagliare tante occasioni, era da chiudere nel primo tempo”.

SPORTEVAI | 21-02-2021 16:49