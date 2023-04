Galatasaray: Zaniolo, gol su rigore contro Montella

Due reti in tre partite per l'ex Roma, che questa volta è andato a segno contro l'Adana

02-04-2023 13:12

Nicolò Zaniolo ha segnato ancora per il Galatasaray, questa volta su calcio di rigore, contro l’Adana di Vincenzo Montella. La sua è stata la rete del 2-0 dopo che a sbloccare l’incontro era stato il norvegese Midtsjo. L’ex Roma era entrato a una ventina di minuti dalla fine al posto di Mertens, ex Napoli.

Per Zaniolo si tratta della seconda rete in tre partite. Il Galatasaray è primo in classifica in Turchia, con 9 punti di vantaggio sul Fenerbahce, che però ha un paio di partite da recuperare. Zaniolo ha lanciato un altro messaggio a Roberto Mancini che nelle ultime due gare non lo ha convocato con l’Italia.