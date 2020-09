Galliani: "Ecco come ho convinto Boateng"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’acquisto di Kevin Prince Boateng da parte del club brianzolo: “Prince voleva andare a giocare in Canada, ma io gli ho detto che avevamo i boschi anche a Monza. Poi l’ho bombardato di messaggini con le canzoni d’amore e alla fine si è convinto”.

“Non è stato facile. La trattativa anzi si era bloccata: noi da una parte, la Fiorentina dall’altra, fermi. Alla fine il ‘Boa’ l’ha risolta rinunciando a parte dello stipendio. Ci sono tanti giocatori che baciano la maglia, poi quando si parla di soldi spariscono, invece lui ha dimostrato di essere grande anche in questo. Ovviamente in Serie B avrebbe accettato di giocare solo per noi“.

OMNISPORT | 25-09-2020 12:47