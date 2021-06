Gareth Bale: "E' un Galles differente"

Gareth Bale in conferenza stampa ha parlato delle prospettive del Portogallo in vista di Euro 2020: “Questa squadra è diversa da quella del 2016, abbiamo tanti giovani e anche tanti calciatori diversi che possono andare a segno. Inoltre possiamo giocare con più sistemi di gioco cosa che non avveniva nello scorso Europeo”.

“Negli ultimi mesi inoltre abbiamo perso raramente e anche contro la Francia, nonostante fossimo rimasti in 10 quasi subito ci siamo ben disimpegnati nonostante la sconfitta finale. Siamo fiduciosi”.

OMNISPORT | 04-06-2021 20:57