Gasperini: "Mi aspetto un Milan propositivo"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alza la guardia in vista del match contro il Milan: “Mi aspetto un avversario molto propositivo, è chiaro che la sconfitta dell’altra sera è un brutto ko per la Champions, ma tutto può cambiare. Il Milan è cresciuto molto, sta raccogliendo dei risultati frutto della prestazione. Abbiamo una bella determinazione per affrontare questa sfida”.

“Il Milan è cresciuto perché ha tanti giovani, Pioli ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro se pensiamo a un anno e mezzo fa. È una squadra che è cresciuta soprattutto con l’inserimento di tanti giocatori, soprattutto in attacco. Questo gli permette di avere alternative alla mancanza di Ibra. Ha fatto sicuramente un bel salto sia sul mercato che sul campo. Sta raccogliendo risultati e consensi. Stando agli scontri degli ultimi mesi possiamo giocare con le nostre armi”.

OMNISPORT | 02-10-2021 13:56