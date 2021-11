Gasperini: "Scudetto? Gli obiettivi possono cambiare..."

30-11-2021 21:58

L’Atalanta travolge il Venezia, ma più che la quarta vittoria consecutiva che “spaventa” le prime della classe, in casa nerazzurra la notizia del giorno è il rinnovo del contratto di Gian Piero Gasperini, annunciato dal presidente Antonio Percassi al termine del match.

“Ringrazio la famiglia Percassi per il prolungamento, ora però pensiamo a meritarlo – il commento del ‘Gasp’ al termine della partita – La gara di stasera era importante perché la vittoria contro la Juventus aveva creato entusiasmo in tutto l’ambiente e dovevamo dare una risposta di non superficialità.

Nel prossimo turno l’avversario sarà il Napoli, test forse determinante per il sogno di competere per lo scudetto. Gasperini nicchia, ma non troppo:

“Col tempo che passa gli obiettivi possono cambiare. Contro il Napoli sarà una gara importante come sempre quando ci si confronta con una grande. Lo scudetto? Non può riguardarci, almeno in questo momento. Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato di poter lottare veramente per il titolo, noi abbiamo altri step da fare. Per vincere si viaggia su 85-90 punti e noi negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati”.

