Gasquet: "Senza Federer e Nadal il circuito non sarà lo stesso"

Richard Gasquet parla dei problemi fisici di Roger Federer e Rafa Nadal e della fine di un’era nel tennis: “Prima o poi accadrà che uno dei tre si fermerà e sarà strano. Sarà la fine di un’epoca. Hanno dominato il circuito per quindici anni. Dicono che nessuno sia insostituibile, ma temo che loro lo siano”, sono le parole riportate da tennisworlditalia.

“Il circuito avrà lo stesso sapore senza di loro? Ci sono giovani che giocano molto, molto bene e che meritano di stare dove stanno, sono incredibili ed hanno un buon livello. Ma Federer e Nadal sono star mondiali, quando non ci sono provo un senso di vuoto enorme. Federer sarà insostituibile in termini di estetica, tennis e personalità: vedremo mai più uno come lui?”.

OMNISPORT | 24-08-2021 08:46