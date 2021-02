Gattuso: "De Laurentiis in tribuna? Non mi parla"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Potevamo fare molto meglio su tutti e tre i gol, nel primo tempo abbiamo fatto fatica ma nella ripresa li abbiamo tenuti lì, abbiamo riaperto la partita e poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe”.

Ringhio alla Rai ha elogiato comunque i suoi: “Un’altra squadra stasera, dopo quell’inizio, avrebbe potuto subito anche 4-5 gol e invece la squadra ha reagito. Sappiamo che non basta. Ora la Juventus? Oggi abbiamo giocato con due centrali che non avevano mai giocato insieme, bisogna recuperare e fare i complimenti ai ragazzi. I meccanismi bisogna migliorarli, ma quando si gioca ogni tre giorni si fa fatica, non si riesce a preparare nulla”.

Il rapporto con De Laurentiis è gelido: “Il presidente in tribuna? Non ci ho parlato, non mi ha detto nulla”.

OMNISPORT | 10-02-2021 23:14