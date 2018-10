Gelo in Ferrari, Vettel passa alle parolacce

Qualifiche amarissime per la Ferrari che a Suzuka sbaglia le gomme, chiudendo con Raikkonen quarto e Vettel addirittura nono.

Un errore pagato caro dalla scuderia Ferrari che manda in pista entrambi i piloti con le gomme da bagnato a pista ancora asciutta. Maurizio Arrivabene, team principal della scuderia rossa, ha deciso di prendersi una pausa nel proprio ufficio prima di parlare ai giornalisti: "Sapete che ci ho sempre messo la faccia, e premetto che anche se la macchina è cresciuta rispetto a ieri, non avremmo fatto la pole. Quello che è successo, però, è inaccettabile. Siamo una squadra giovane e il prezzo dell'inesperienza a volte si paga. Ci manca un pistaiolo, uno che fiuta l’aria e sa indirizzare il gruppo, il famoso tattico come in coppa America".

Ancor più duro Sebastian Vettel, che ha usato parole molto forti: "Abbiamo deciso insieme, non importa chi fa la scelta, non è solo uno: io ero d'accordo a usare le intermedie, è stata una decisione sbagliata ma condivisa. Stava per piovere, pensavamo piovesse di più poi non ha piovuto. L'acqua è iniziata a cadere 5 minuti dopo: se pioveva prima eravamo eroi, ora sembriamo idioti, è difficile vederla da una prospettiva diversa. Sono cose che succedono, non è stata la migliore sessione di qualifica, ora vediamo".

Ben diversa l'aria in casa Mercedes dopo la pole conquistata da Lewis Hamilton: "È stato un bel risultato, siamo riusciti a centrare la pole all'ultimo giro, ringrazio il team che ha lavorato benissimo sulla macchina, ma abbiamo migliorato anche il nostro processo decisionale interno e la comunicazione. Sono contento di condividere i miei successi con loro e felice della pole numero 80, è una grande pole. Nel momento topico è sempre difficile prendere le scelte giuste, ma noi come team abbiamo sempre preso le decisioni giuste a livello squadra per questo finora siamo stati i migliori".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 12:00