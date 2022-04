Genoa, Blessin: "Serve l'atteggiamento delle ultime partite"

09-04-2022 18:17

Il tecnico del Genoa Blessin ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida del Ferraris contro la Lazio di Sarri valida per la 32° giornata di Serie A. Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Lazio in Serie A, entrambe le squadre sono sempre andate a segno e non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito (nell’ultima 1-1 il 3 gennaio 2021).

Queste le parole di Blessin:

“Il Ferraris al 100%? È una motivazione anche più grande per dare il massimo. Ogni volta che abbiamo giocato in casa e sono entrato in questo stadio per me è stata una cosa fantastica. Davvero incredibile. È come entrare nel salotto di casa. Domani ci godremo questa atmosfera fantastica consapevoli che sarà molto dura e dovremo lavorare moltissimo per fare risultato”.

Un commento anche sulla Lazio e sulla sua voglia di arrivare in alto in campionato:

“Contro una squadra ottima come la Lazio, anche per qualità tecniche individuali, dobbiamo fare come nelle ultime partite a livello di atteggiamento. Nelle ultime due partite ci sono state alcune situazioni, come i primi tempi conto Venezia e Verona, dove non abbiamo giocato bene. Ovvio che la Lazio deve vincere per arrivare in zona europea. Noi vogliamo conquistare la salvezza, noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare”.

