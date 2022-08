Genoa, è fatta per il trequartista: Aramu

23-08-2022 13:01

Colpo di mercato per il Genoa, che si è assicurato le prestazioni del trequartista Mattia Aramu, prelevato dal Venezia. A riportare l’indiscrezione è Telenord.

Il giocatore classe 1995 mercoledì sarà in Liguria per le visite mediche e la firma del contratto, poi si unirà subito ai nuovi compagni. Aramu arriva a titolo definitivo dai lagunari per circa due milioni di euro, più il cartellino del terzino classe 2000 Antonio Candela. Un altro rinforzo di qualità per il tecnico Alexander Blessin, l’obiettivo è la promozione in Serie A.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE