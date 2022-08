23-08-2022 13:00

Tanta carne al fuoco per il Genoa di Alexander Blessin. La dirigenza del Grifone sta lavorando su più fronti per portare gli ultimi rinforzi a una rosa già competitiva, ma a cui manca ancora qualche dettaglio per poter ambire con maggiore tranquillità al ritorno immediato in Serie A. Le trattative per l’attacco proseguono (Aramu e Puscas in pole), ma nel mentre si è presentata un’opportunità per il centrocampo.

Si tratta di Lucas de Vega, centrocampista centrale e all’occorrenza trequartista classe 2000 reduce da una lunga militanza del Barcellona. Cresciuto nella cantera blaugrana, il calciatore brasiliano, tolta una parentesi al Cartagena, ha giocato nelle giovanili del Barcellona fino alla squadra B, da cui si è svincolato proprio al termine della passata stagione. De Vega ora è a caccia di una nuova vita calcistica ed è stato proposto proprio al Genoa, che valuta il suo ingaggio come ulteriore jolly da regalare a Blessin in vista del proseguito del campionato.

