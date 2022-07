Genoa, il ds Ottolini: "Squadra quasi completa"

27-07-2022 14:09

Il nuovo ds del Genoa Marco Ottolini a TeleNord ha parlato degli obiettivi del Grifone: “Le prime sensazioni sono molto positive. C’è tutto per fare bene e per lottare per l’unico e solo obiettivo che una società come questa deve avere. Sappiamo tutti qual è. Così come sappiamo quali saranno le difficoltà del torneo che andremo ad affrontare”.

“Dobbiamo evitare di pensare che essendo il Genoa siamo automaticamente in Serie A. Dovremo calarci nella realtà della Serie B e lottare dal primo all’ultimo minuto”.

Sul mercato: “La squadra è quasi completa. Sono arrivati giocatori nei ruoli in cui servivano innesti. Con ancora più di un mese di mercato davanti, non abbiamo fretta di fare ciò che ci manca. Qualcosa sarà fatto per cercare di aumentare il livello. Ora parleremo col mister, nei prossimi giorni, per capire a livello di caratteristiche cosa vogliamo integrare. Manca un numero 10? Stiamo valutando diverse cose, e ripeto: vediamo anche col confronto interno che stiamo avendo in questi quali siano le priorità, a livello di caratteristiche, che andremo ad integrare”.