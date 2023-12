Genoa-Inter: sintonia del gruppo e turnover, Inzaghi svela i segreti dei nerazzurri

Alla vigilia della gara di Marassi il tecnico traccia un bilancio del 2023 e spiega quali sono le caratteristiche che la squadra non dovrà perdere nel prossimo anno per continuare a vincere

28-12-2023 17:46

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sintonia del gruppo e turnover: sono queste le armi che hanno permesso all’Inter di raggiungere la finale di Champions League nella scorsa stagione e di comandare il campionato in corso. Simone Inzaghi lo afferma alla vigilia della trasferta in casa del Genoa, spiegando che l’Inter vuole continuare a vincere anche nel 2024.

Inter, Inzaghi non si fida del Genoa

Prima il Genoa: alla vigilia della partita di Marassi, Simone Inzaghi spiega che l’Inter non cambierà atteggiamento contro la squadra di Alberto Gilardino, per la quale nutre grande stima. “Mi aspetto una partita combattuta – le parole di Inzaghi a Inter Tv – perché il Genoa sta attraversando un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore preparato che sta facendo bene. Dovremo disputare una gara accorta e di grandissima intensità”.

Inter, Inzaghi continuerà col turnover

Di fronte al Genoa, Inzaghi punterà ancora sulle caratteristiche dell’Inter: tra queste, l’abitudine al turnover. “I nostri principi di gioco rimarranno gli stessi a dispetto delle soluzioni tattiche e dei diversi giocatori che il Genoa schiererà – ha aggiunto l’allenatore nerazzurro – . Avremo qualche assenza, ma continueremo a fare turnover, che è stata un’ottima soluzione in queste partite ravvicinate che abbiamo avuto nell’ultimo periodo. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, sia a livello di punti sia a livello di gol segnati, ma mancano ancora 21 giornate e dobbiamo continuare ad avere numeri importanti. Il segreto è avere la disponibilità di tutti i giocatori, cosa che finora non è mai mancata”.

Inzaghi: Inter gruppo solido

Secondo Inzaghi, l’Inter è formata da giocatori che hanno piena sintonia tra loro all’interno dello spogliatoio, come dimostrato dall’abbraccio collettivo dopo la vittoria sul Lecce. “È la conferma che il gruppo è solido, composto da ragazzi che si vogliono bene e stanno bene insieme”, dice Inzaghi parlando di quel gesto. E attraverso l’unione del gruppo, l’Inter può pensare di continuare a lottare per traguardi importanti. “Il nostro 2023 è stato ricco di soddisfazioni e abbiamo vinto un paio di trofei, oltre ad aver giocato una finale di Champions – ha concluso Inzaghi -. È bello non dimenticare i risultati importanti raggiunti, ma il nuovo anno dobbiamo iniziarlo con tante ambizioni, entusiasmo e l’intenzione di fare tanta strada”.