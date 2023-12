Inter: da Skriniar nuova stoccata ai nerazzurri e il retroscena sul ruolo di Donnarumma nel passaggio al Psg

Il difensore slovacco scocca una nuova frecciata contro il suo vecchio club, poi rivela che a spingerlo verso la squadra parigina sono state anche le parole dell’ex portiere del Milan e di Hakimi

27-12-2023 16:46

L’Inter è ormai il passato per Milan Skriniar, tuttavia il difensore slovacco non manca periodicamente di parlare del club nerazzurro e scoccare contro di esso qualche frecciata, paragonandolo al Psg. Intervistato dai canali social del club parigino, il centrale ha anche rivelato un retroscena sul suo trasferimento alla squadra transalpina riguardante l’ex nerazzurro Hakimi e l’ex milanista Donnarumma.

Skriniar parla ancora di Inter

Milan Skriniar è un giocatore del Psg dalla scorsa estate, eppure il difensore slovacco continua a parlare di Inter. Intervistato dai canali social del club parigino, il 28enne centrale ha spiegato di essere “molto felice” nella squadra parigina, rifilando una stoccata alla sua vecchia società.

Skriniar, la stoccata all’Inter e il confronto col Psg

“L’Inter è uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo – ha dichiarato Skriniar parlando dei suoi anni in nerazzurro – Ci sono rimasto per sei stagioni e sono stati anni bellissimi, durante i quali abbiamo vinto cinque trofei”. Dopo gli elogi all’Inter, però, ecco il confronto con il Psg. “Rappresenta lo step più grande della mia carriera”, ha dichiarato Skriniar parlando del club transalpino.

Skriniar, il ruolo di Donnarumma nel passaggio al Psg

Skriniar è arrivato al Psg a parametro zero, dopo aver tenuto aperta per mesi la trattativa per il rinnovo di contratto con l’Inter. Nell’intervista ai canali web del club transalpino il difensore ha svelato un retroscena sul suo passaggio al Psg: a spingerlo verso la squadra francese sarebbero state anche le parole dell’ex nerazzurro Achraf Hakimi, anch’egli passato al club francese due anni prima, e dell’ex Milan Gigio Donnarumma. “Sapevo qualcosa del Psg – ha spiegato Skriniar – ma prima di firmare parlai a lungo con entrambi e mi fecero capire la reale dimensione del club parigino”.