Genoa-Lecce, moviola: Pairetto non chiede al Var sul rigore per i pugliesi

La prova dell’arbitro a Marassi analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese – figlio d’arte – ha ammonito solo 2 giocatori, entrambi degli ospiti

29-01-2024 05:40

Il nome di Pairetto, designato per Genoa-Lecce, non evocava buoni ricordi ai tifosi salentini. Il 39enne fischietto di Nichelino aveva arbitrato Lecce-Monza 1-1, match compromesso da una serie di errori. Nel finale di gara, per due volte, Molina, su punizione di Bistrovic deviata da Colombo, e Pablo Marì toccarono clamorosamente il pallone con il braccio in area: per l’arbitro piemontese non ci furono neanche gli estremi per il penalty ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

Clicca qui per vedere gli highlights di Genoa-Lecce

I precedenti di Pairetto col Lecce

L’arbitro Pairetto aveva già quattro partite del Lecce ed il bilancio era di due vittorie per i giallorossi, un pareggio ed una sconfitta: Lecce-Benevento 1-1, Lecce-Pisa 2-0, Lecce-Monza 1-1 e Lecce-Napoli 0-3. E’ stata invece la direzione di gara numero 17 in carriera col Genoa in un bilancio che parlava di 2 vittorie rossoblu, 5 pareggi e 9 sconfitte. In stagione non aveva ancora diretto il Grifone: l’ultimo precedente con la squadra di Gilardino il 2-2 tra Como e Genoa dell’aprile 2023.

Pairetto ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Massara e Bahri con Volpi IV uomo, Serra al Var e Di Paolo all’Avar l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi del Lecce: Krstovic, Ramadani (L)

Genoa-Lecce, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Giuste le due ammonizioni. Al 18’ l’arbitro – senza neanche ricorrere al Var – ha assegnato un rigore al Lecce per un fallo netto di Vasquez su Almqvist, che si era incuneato in area. Decisione corretta anche se poi il Lecce sbaglierà il rigore. Buona la prova di Pairetto in Genoa-Lecce.