Genoa-Napoli 1-2: Petagna va volare Spalletti in vetta

Il Napoli, dopo il successo all’esordio contro il Venezia, vince anche alla seconda di Serie A contro il Genoa dopo una partita esaltante in virtù di un’ottima prestazione di entrambe le squadre.

Prima occasione per il Napoli al 3′: cross per il colpo di testa di Lozano che spedisce alto sopra la traversa: al 13′, poi, filtrante di Elmas per Insigne che di prima intenzione calcia con il destro scheggiando il palo. Buon avvio della formazione di Spalletti.

Al 22′ la risposta del Genoa: Ghiglione si libera bene battendo di collo pieno, bravo Meret a deviare in angolo. Gara bella e viva: Insigne si libera con una magia al 30′ impegna Sirigu con un destro violento, il portiere campione d’Europa respinge.

Al 39′ si sblocca il match: Politano serve al limite Fabian Ruiz che con una finta di corpo elude l’intervento di un difensore facendo partire un mancino a giro diretto all’incrocio dei pali per lo 0-1.

Nella ripresa grandissima occasione per il Genoa: Ghiglione sulla corsa batte con il piattone, ma Meret si supera. Grifone vicino al pari, che arriva al 54′: uscita difficile del portiere del Napoli che non trattiene la sfera. Dalle sue parti Pandev che con il mancino insacca.

Di Bello, però, viene richiamato al VAR dopo il check: contatto di Buksa con Meret, secondo l’arbitro e goal annullato. Il Genoa non si tira indietro: al 69′ cross di Ghiglione (uno dei migliori in campo) e mancino a incrociare di Cambiaso per l’1-1.

Spalletti decide di mandare in campo anche Andrea Petagna, in uscita, e lui lo ripaga: cross teso di Mario Rui su calcio piazzato e anticipo di testa dell’attaccante azzurro che riporta avanti il Napoli 1-2.

Nel finale ancora un’occasione per gli uomini di Spalletti, ma il risultato non cambia: vince il Napoli che va a punteggio pieno, ma applausi al Genoa di Ballardini, autore di un’ottima prestazione.

IL TABELLINO

GENOA-NAPOLI 1-2

Marcatori: 39′ Fabian Ruiz (N), 69′ Cambiaso (G), 83′ Petagna (N)

GENOA (3-5-1-1): Sirigu 6,5; Biraschi 6, Vanheusden 5,5 (67′ Masiello 5,5), Criscito 5; Ghiglione 6,5 (83′ Behrami 5,5), Rovella 6, Badelj 6, Sturaro 5,5 (67′ Kallon 6), Cambiaso 6,5; Hernani 5 (46′ Pandev 6,5); Ekuban 6 (46′ Buksa 6,5). All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 5,5, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6 (92′ Juan Jesus SV); Fabian Ruiz 7, Lobotka 6, Elmas 6,5 (92′ Gaetano SV); Politano 6,5 (82′ Petagna 6,5), Insigne 7, Lozano 6 (70′ Ounas 6). All. Spalletti

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: 11′ Ekuban (G), 45′ Di Lorenzo (N), 49′ Politano (N), 51′ Criscito (G), 91′ Mario Rui (N)

Espulsi:

OMNISPORT | 29-08-2021 20:38