Genoa, Shevchenko: "Milan? Non sarà facile per me"

28-11-2021 15:28

Andriy Shevchenko, dopo il pareggio per 0-0 contro l’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa: “È stata una partita difficile, sono contento del risultato positivo che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, cercando di controllare la partita. Siamo cresciuti nella gestione della palla, creando un paio di occasioni nel secondo siamo un po’ calati ma abbiamo avuto due ripartenze in cui avremmo potuto segnare. Entrambe le squadre hanno provato a spingere: lo 0-0 è risultato giusto”.

Alle porte per il tecnico del Genoa c’è la sfida contro il Milan, sua ex squadra con cui ha vinto tutto: “Non ho ancora avuto possibilità neanche di pensarci. Per me sarà sicuramente una partita speciale, ora c’è un po’ di tempo per pensare. Non sarà una partita come le altre? No, non sarà facile”.

