16-08-2022 10:22

Un Genoa che vuole riprendersi la Serie A il prima possibile, grazie anche a colpi pesanti. La formazione di Blessin, dopo il buon esordio con vittoria in trasferta contro il Venezia, non ha intenzione di fermarsi anche sul piano degli innesti e l’ultimo profilo accostato alla società rossoblù può diventare non solo un rinforzo importante, ma anche un colpo in grado di portare ulteriore entusiasmo tra i tifosi del Grifone.

Il gruppo 777 Partners sogna di portare in Ligura Adnan Januzaj, centrocampista e attaccante belga classe 1995 attualmente svincolato dopo l’esperienza quinquennale in Spagna alla Real Sociedad. Si tratta, per la caratura del calciatore, sicuramente di una trattativa complicata, visto che Januzaj piace anche ad Everton e Siviglia, però i proprietari del Genoa potrebbero fare uno sforzo economico per convincere il calciatore a rilanciarsi in Serie B con una delle casacche storiche del calcio italiano. L’operazione è complicata, ma il Genoa sogna e valuta il da farsi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE