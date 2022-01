Genoa, ufficiale Blessin: "Un'offerta che non potevo rifiutare"

19-01-2022 22:32

Il Genoa ha comunicato di aver affidato ad Alexander Blessin la panchina della sua prima squadra.

Lo ha fatto attraverso una nota ufficiale.

“Benvenuto mister Blessin! Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin”.

Una scelta sorprendente quella del club rossoblù che punta quindi su un tecnico tedesco e lo fa anche con forza, visto che con lo stesso ha sottoscritto un contratto per i prossimi due anni e mezzo.

Come annunciato dall’Oostende, il Genoa ha pagato una clausola per liberare l’allenatore che era legato dal 2020 alla società belga.

“Quella del Genoa era un’offerta che non potevo rifiutare – si legge sul sito dell’Oostende – E’ un club con grande tradizione e mi è stato proposto un progetto a lungo termine. Si tratta di un grande passo in avanti per la mia carriera, ma sarò per sempre grato al KVO per l’opportunità che mi ha dato”.

Approdato 18 mesi fa in Belgio da tecnico semi-sconosciuto, ha guidato l’Oostende al quinto posto in campionato meritandosi il titolo di ‘Allenatore dell’anno’.

Il suo Oostende, in questa stagione, ha totalizzato 23 punti in 21 partite di Jupiler League che valgono un quindicesimo posto a +4 sulla zona playout.

OMNISPORT