Genoa, Vieira e Balotelli siamo alle solite: lo sfogo del tecnico

Domani il Grifone ospita il Parma: emergenza in attacco per l'assenza di Vitinha, il tecnico francese vuol centrare la prima vittoria in casa

Anno nuovo, vita vecchia? Per Mario Balotelli sembrerebbe di sì. Neanche l’assenza dell’infortunato Vitinha dovrebbe spalancargli le porte per giocare da titolare contro il Parma. Continua il tormentone per SuperMario che scalpita per avere un minutaggio maggiore ma viene perennemente frenato da Vieira.

La probabile formazione del Genoa

Per la prima casalinga del nuovo anno, infatti sarà Ekhator ad agire in attacco al fianco di Zanoli e alle spalle di Pinamonti. A centrocampo invece non ci sono novità con Thorsby e Frendrup ai lati di Badelj mentre in difesa a protezione della porta di Leali Bani e Vasquez saranno i centrali con Sabelli a destra e Martin a sinistra. E Balotelli? Panchina.

Vieira risponde sul minutaggio di Balotelli

La domanda su Balotelli è inevitabile ma la risposta di Vieira è la fotocopia di quello che dice sempre: “Ritorniamo sempre sulle individualità. La cosa che mi piace è questo gioco di squadra. E’ importantissimo capire i valori importanti per la società: quella voglia di avere una mentalità di squadra, giocare per i compagni sono dettagli importantissimi. Per questo mi piace parlare più di squadra che di individualità.

Preferisco parlare più di ‘noi’ che di ‘io’. Per restare in A dobbiamo avere questa mentalità di squadra. Abbiamo attaccanti che devono continuare a lavorare e l’opportunità per ognuno arriverà. L’importante è fare bene di squadra per vincere”.

Per vincere Vieira si affiderà ad Ekathor: “Jeff è un giocatore giovane ma con tantissima qualità. Può giocare a sinistra, destra ma anche come numero nove. E’ stato infortunato e ha bisogno di tempo per crescere. La qualità di un attaccante si vede quando giochiamo bene di squadra e creiamo più opportunità”.

“E’ una partita importante. Ci sono ancora tante gare da giocare ma non è più importante delle prossime. E’ vero che vogliamo vincere in casa perché è importante dare questa soddisfazione ai tifosi. Abbiamo voglia di vincere e dobbiamo giocare questa partita organizzati”.

Il punto sul mercato del Genoa

Gennaio mese di mercato. Partirà Vogliacco: “Da qui a fine mercato può succedere di tutto. Dobbiamo resettare e lavorare bene. Ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via per avere un minutaggio che non posso garantire. Se arriva un giocatore è perché può aiutare la squadra a migliorare.

La cosa importante è avere un gruppo dove possono giocare tutti. Creare competizione dove i giocatori pensano di avere spazio per giocare. Preferisco avere 23-24 giocatori e lavorare con questo gruppo. Dopo vediamo”.

Domenica sarà la prima a Marassi di Sucu: “E’ importante averlo vicino a noi. E’ sempre stato in contatto con le persone in società”.