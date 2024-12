Ufficiale: il Genoa diventa rumeno, l'industriale Sucu che colleziona moto dei vip nuovo presidente

Chiusa la trattativa con 777 Partners, il Grifone cambia proprietà: il nuovo patron è anche presidente della Confederația Patronala Concordia

E’ cambiato tutto in poche settimane al Genoa: prima la panchina, con l‘esonero di Gilardino che è stato sostituito da Patrick Vieira, ed ora anche la proprietà. Dopo mesi di voci relative al possibile passaggio di consegne ora è ufficiale: Dan Sucu è il nuovo proprietario del Genoa. Secondo quanto si legge in un comunicato ufficiale del Grifone, l’imprenditore rumeno ha acquisito il 77% del capitale del club rossoblù effettuando un aumento di capitale di circa 45 milioni di euro.

La trattativa con 777 partners

Nato a Bucarest il 25 aprile 1963, Șucu è noto principalmente come fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento in Romania con oltre 2.200 dipendenti. In aggiunta alla leadership nel settore del mobile, Șucu è un investitore di riferimento nel comparto immobiliare e dal 2022 anche nel settore dei media, con un ruolo chiave nel quotidiano economico Ziarul Financiar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Appassionato di sport e già proprietario del club di calcio Rapid Bucarest (di cui detiene il 90% delle quote), Dan Șucu ha contribuito a rilanciare una realtà con oltre 100 anni di storia, investendo nello sviluppo di infrastrutture moderne e nell’accademia giovanile, che oggi conta circa 700 giovani atleti. «Il suo approccio è orientato a valorizzare il calcio come strumento sociale, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi nello sport e promuovere i valori di inclusione e crescita personale», spiega il Genoa.

Chi è Dan Sucu

«Il passaggio di maggioranza rappresenta un nuovo capitolo per il Club più antico d’Italia, con l’auspicio che l’ingresso di Dan Șucu possa portare stabilità economica e nuovi investimenti per il potenziamento della squadra e delle infrastrutture. Il Genoa ringrazia i propri tifosi per il supporto costante e guarda con fiducia al futuro, certo che questa nuova fase saprà consolidare il prestigio e le soddisfazioni che il Club merita», conclude il Genoa. Sucu è anche presidente della Confederația Patronala Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania, e sono già stati esautorati i tre membri del CdA che facevano riferimento ai 777 Partners, in grave crisi finanziaria

Imprenditore istrionico, Șucu è anche collezionista di automobili e moto (tra le quali in particolare anche quelle appartenute a personaggi e vip come Al Capone, Sammy Davis Jr, Elton John).