Balotelli si confessa a cronista-bambino: sogno una famiglia, ecco perchè tutti ce l'hanno con me

SuperMario è ospite di un ragazzino di 8 anni che da tempo sui social intervista i suoi idoli, il bomber mostra un altro lato del suo carattere

Ultimamente parla solo sui social, con messaggi criptici o minacciosi, ma Mario Balotelli stavolta si è concesso per un’intervista vera, sia pur singolare. L’attaccante del Genoa è stato ospite di…un bambino di 8 anni, Emanuale, nome d’arte Superstar16, che da anni si diletta a pubblicare su youtube interviste ai calciatori.

Chi è Superstar 16

Superstar che intervista SuperMario è godibilissimo. Basta ascoltare qualche minuto per capire il perché del nickname. “Super” perché è una vera forza della natura, “star” perché è un personaggio di successo. Se non fosse per ovvi motivi anagrafici, Emanuele “Superstar” potrebbe fare il giornalista a tutti gli effetti. Ma lui si sente già un giornalista e, nonostante la piccolissima età, vanta un prestigiosissimo curriculum.

Tifoso del Bari Emanuele, che impressiona per la sua conoscenza enciclopedica dei calciatori, ha iniziato intervistando l’ex bomber dei galletti Igor Protti quando aveva sei anni, poi ha alzato il tiro e nel lungo elenco dei calciatori che hanno risposto alle sue domande non mancano campioni del mondo come Andrea Pirlo e Alessandro Nesta, e tanti altri.

La favola del piccolo Emanuele

“All’età di tre anni — rivelò a Telebari suo papà Alfredo — ha imparato a leggere e scrivere grazie ai campioncini del ‘Fantacalcio‘”. Emanuele, da buon collezionista, ha la sua stanzetta allestita a museo, stracolma di maglie e gadget calcistici: la sua maglia preferita è quella del suo idolo, Haaland: non ha una squadra preferita, ma fa il tifo per l’amicizia. “Tifo per tutti i miei amici calciatori, seguendo tutte le partite delle loro squadre”.

Balotelli si confessa al baby cronista

Stavolta è toccato a Balotelli, che ha condiviso il video sul suo profilo Instagram, rivelando: “Ronaldo il fenomeno era il mio idolo, era il più forte. I più forti che incontrato in carriera? Ne sono tanti, ne dico due: Figo e Adriano. Il momento più bello della mia carriera è stato l’Europeo 2012″.

Non si limita a domande banali il piccolo Emanuele che chiede come mai ci sia sempre stato tanto accanimento nei confronti di Balotelli, che anche ora nel Genoa non sta vivendo un momento felice: “Perchè si accaniscono su di me? Quando giochi e sei giovane non ti è permesso fare quello che fanno i tuoi coetanei, io me ne fregavo a 16-17 anni e risultavo antipatico perché non seguivo la linea che doveva essere“.

Balotelli sogna di avere una famiglia

Poi SuperMario rivela anche il suo lato privato: “Ho detto di essere cambiato, sicuramente l’arrivo dei figli mi ha responsabilizzato ma non mi ha cambiato, che è diverso, quando sai che una tua azione va contro i tuoi figli è un’altra cosa. Un sogno che ho è avere una famiglia, vivere tranquillo, camminare per strada senza che nessuno mi riconosca, quello è un bel sogno”.