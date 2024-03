Georgia: Kvara, doppia gioia e un video-show tranquillizza tutti sull'infortunio

La notte magica di Kvaratskhelia: la prima storica qualificazione della Georgia agli Europei del 2024 e l'annuncio del primo figlio in arrivo

27-03-2024 13:30

La notte magica di Kvicha Kvaratskhelia. Il campione del Napoli ha festeggiato con i compagni di squadra la prima storica qualificazione della Georgia alla fase finale di un Europeo. E non solo: diventerà presto anche papà.

Kvara scrive la storia con la Georgia: storica qualificazione a Euro 2024

Grazie al successo ai rigori contro la Grecia, la Georgia ha staccato il pass per gli Europei in Germania. Un intero Paese è in festa per l’impresa compiuta dai ragazzi di Willy Sagnol, che parteciperanno per la prima volta alla rassegna continentale. Per Kvara, a cui sono arrivati anche i complimenti del Napoli via social, una festa nella festa. Come rivelato dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze su X, infatti, la stella del Napoli ha annunciato che presto avrà un figlio, il primo. Insomma, dopo lo scudetto conquistato alle falde del Vesuvio, un altro (doppio) successo importante per il classe 2001.

Ansia per l’infortunio di Kvara. Ma il georgiano tranquillizza Calzona

La finale dello spareggio contro lo Grecia di Kvaratskhelia è durata 109′. L’attaccante è stato poi sostituito da Kvilitaia per un problema fisico. Già, Kvicha è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una noia all’inguine della coscia sinistra. Subito in apprensione i tifosi del Napoli, visto che gli azzurri saranno impegnati sabato nel delicato scontro diretto per la Champions con l’Atalanta. A tranquillizzare il popolo partenopeo e Calzona ci ha pensato proprio Kvaratskhelia, scatenato in balli e danze con i compagni nel post partita. Il 77 del Napoli ha celebrato il capolavoro georgiano negli spogliatoi, mostrando di essere in ottime condizioni fisiche. Probabilmente è uscito solo per un affaticamento.

Tifosi del Napoli pazzi di Kvara: l’appello a De Laurentiis

I tifosi azzurri si sono scatenati sui social per celebrare lo storico traguardo raggiungo da Kvaratskhelia con la Georgia. E c’è chi, dopo l’epilogo del caso Acerbi-Juan Jesus, ha le idee chiare in merito agli Europei: “Dopo quello che è successo oggi (ieri, ndr) sappiamo per quale nazionale fare il tifo agli Europei. Ah, rinnovatelo a vita”. Ecco un altro passaggio chiave: i sostenitori partenopei chiedono a gran voce un contratto nuovo di zecca per Kvicha. Anche perché, ricorda Elvira, “prende sempre meno di Demme”. “Grande Khvicha tiferemo anche per te! Soprattutto vederti ballare ci fa tirare un sospiro di sollievo” scrive Anna, facendo riferimento all’infortunio durante i tempi supplementari con la Grecia. “Felicissimo per il nostro ragazzo d’oro” chiosa Vincenzo.