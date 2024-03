Napoli, due regali da Osimhen. E sul rinnovo di Kvaratskhelia l’agente passa la palla a De Laurentiis  

Il centravanti nigeriano s’è allenato in gruppo, mentre la Nigeria rinuncia a volare negli States a fine mese. Intanto il procuratore affida al club il futuro del georgiano

06-03-2024 17:59

Due buone notizie riguardanti Victor Osimhen per il Napoli: oggi il centravanti nigeriano è tornato ad allenarsi in gruppo, inoltre a fine mese non dovrà volare negli Stati Uniti, è stata infatti annullata l’amichevole della Nigeria con l’Argentina a Los Angeles. Anche la situazione riguardante il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia non pare più problematica: l’agente ha messo il futuro del georgiano nelle mani di De Laurentiis.

Napoli, Osimhen si allena con la squadra

Sta lentamente tornando il sereno in casa Napoli, non solo per i risultati ottenuti in campo dal nuovo allenatore Francesco Calzona. Le condizioni di Victor Osimhen migliorano: dopo la partita con la Juventus c’era qualche timore sulle condizioni del centravanti nigeriano, che oggi però è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Osimhen, dunque, sarà disponibile per l’anticipo di venerdì contro il Torino.

Napoli, annullata l’amichevole della Nigeria di Osimhen negli Usa

Ma dalla Nigeria è arrivata un’altra buona notizia riguardante Osimhen. È stata infatti annullata l’amichevole in programma a Los Angeles tra la nazionale delle “Super Aquile” e l’Argentina, che si sarebbe dovuta tenere il 26 marzo. A Osimhen verrà risparmiato l’ennesima trasferta intercontinentale della stagione, che l’avrebbe obbligato a un rientro frettoloso a Napoli: il 30 marzo è infatti in programma la partita con l’Atalanta. La Nigeria potrebbe comunque tenere un’amichevole a fine mese, ma in Europa.

Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente passa la palla a De Laurentiis

Infine acque calme anche attorno a Kvicha Kvaratskhelia. L’agente del talento georgiano, ha Mamuka Jugeli, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport che la trattativa per il rinnovo di contratto col Napoli è avviata, ma che Kvara non ha intenzione di lasciare il club partenopeo, come fatto capire anche dal giocatore con la vistosa esultanza dopo il gol del momentaneo 1-0 alla Juventus.Insomma la decisione di un’eventuale cessione sarebbe soltanto del presidente De Laurentiis e solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.

“Stiamo parlando con la società – ha detto Jugeli -, vedremo cosa succederà. Kvara potrebbe partire qualora arrivasse una cifra talmente alta che il Napoli non potrà rifiutarla. Non posso parlare dell’importo specifico del club, questo è compito del presidente della squadra, io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro a fine maggio”.