Napoli, su TikTok niente ironia sul rigore sbagliato da Osimhen: nel mirino ci sono gli attaccanti della Juve

Il Napoli sembra aver imparato dai propri errori come a inizio stagione quando un video su TikTok del club aveva aperto un caso con Osimhen: ora nel mirino ci sono gli attaccanti della Juve e i palloni che finiscono sulla Luna

05-03-2024 23:27

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Napoli cambia strategia almeno per quanto riguarda i social. Il club partenopeo a inizio di questo campionato era finito nel mirino per un video pubblicato su TikTok in cui ironizzava su un calcio di rigore sbagliato da Osimhen, generando un vero e proprio caso internazionale, con le accuse che sono arrivate anche dalla Nigeria. Stavolta però si cambia strada.

Gli attaccanti della Juve finiscono su TikTok

La vittoria del Napoli sulla Juve nel match di domenica sera al Maradona sembra aver portato un po’ di entusiasmo in casa partenopea. La stagione post-scudetto non è stata esattamente esaltante e battere la Vecchia Signora nei minuti finali del match ha riportato il sorriso almeno per qualche giorno in casa azzurra. Al punto che il club ha deciso di pubblicare un video su TikTok nel quale ci sono tutti gli errori che i giocatori della Juve hanno commesso al tiro e alla fine si vede anche che fine hanno fatto quei palloni: sono tutti finiti sulla luna.

Napoli, TikTok e il caso Osimhen

Stavolta il Napoli ha deciso di cambiare strategia, social si intende, rispetto al passato. A inizio stagione infatti il club partenopeo è finito al centro di una bufera mediatica a causa di un video pubblicato sempre sulla piattaforma TikTok in cui prendeva in giro l’attaccante Victor Osimhen dopo un calcio di rigore sbagliato contro il Bologna. In un altro video, poi, il centravanti nigeriano finiva per essere paragonato a una noce di cocco, in quella che rappresenta un’offesa che molti considerano come razzista.

In quella circostanza entrarono in scena praticamente tutti, Victor Osimhen che richiese le scuse ufficiali da parte del club; il suo procuratore sul piede di guerra e anche tifosi e media nigeriani che immediatamente accusarono il Napoli di razzismo e di non aver rispetto il calciatore.

Napoli, il video su TikTok scatena i tifosi della Juve

Il video benché ironico non ha mancato di scatenare reazioni tra i tifosi della Juventus che sono subito passati al contrattacco: “L’uomo troverà l’acqua sul sole prima del prossimo scudetto del Napoli”, scrive Marco. E ancora: “Aspetta che cerco il Napoli in classifica”. Ma c’è anche chi ha saputo leggere l’ironia del video e ha commentato: “Sono juventino ma sto ridendo”.