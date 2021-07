Gerets: "Azzurri i più belli di Euro 2020. Ma se c'è De Bruyne cambia tutto"

Domani sarà la grande serata di Italia-Belgio: quarto di finale che mette di fronte due squadre che fin qui hanno vinto tutte le partite. Da una parte i Diables rouges sono tra i favoriti per la vittoria finale e il primo posto nel ranking FIFA dimostra come questa generazione d’oro stia toccando l’apice. Dall’altra parte gli azzurri, partiti come outsiders e che grazie a un calcio brillante stanno sognando in grande.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’ex difensore Eric Gerets, tra i più importanti della storia belga, è intervenuto per parlare della sfida di Monaco di Baviera. “Credo che il Belgio possa davvero farcela. E magari così questa squadra può vendicare quella del 1980, in cui arrivammo in finale e perdemmo nei minuti finali contro la Germania. Fu una bella squadra, la nostra, che ebbe la meglio sull’Italia nel girone. Questo Belgio oltretutto è più forte della nazionale degli anni ’80 in cui giocavo, tutti hanno esperienza ad alti livelli internazionale, sanno benissimo come gestire queste partite”.

Gerets si è soffermato anche a parlare del mister Martinez e dei suoi “diavoli rossi”: “Penso che Martinez abbia fatto un grandissimo lavoro, è il migliore allenatore che il Belgio abbia avuto negli ultimi 20 anni. Non solo sa lavorare sul piano tecnico, ma è un grande gestore. La sua è una squadra concreta, che magari nell’ultima partita non ha giocato troppo bene ma alla fine ha portato a casa la qualificazione. La stessa Italia ha sofferto contro l’Austria, del resto. Il reparto sul quale ci sono maggiori dubbi è la difesa, ma a ben vedere contro il Portogallo è stata impeccabile”.

Ecco cosa si aspetta dal match di domani sera l’ex difensore del Milan: “Io credo che dipenderà molto da Hazard e De Bruyne. La loro presenza sposta gli equilibri, soprattutto De Bruyne. Con loro il Belgio ha un leggero vantaggio e penso possa vincere, anche se mi spiace molto per l’Italia dove conservo ancora amicizie. In caso contrario la bilancia potrebbe spostarsi in favore degli azzurri”.

OMNISPORT | 01-07-2021 10:22