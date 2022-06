Germania, pole di Bagnaia: "Per domani mi sento pronto"

18-06-2022 15:49

Francesco Bagnaia è il più veloce nelle qualifiche in Germania. Il pilota della Ducati ha preceduto i francesi Fabio Quartararo e Zarco, ottenendo un’ottima pole che fa ben sperare in vista della gara di domani.

Queste le parole di Bagnaia a Sky Sport dopo le qualifiche al Sachsenring: “Sono state un po’ incasinate queste qualifiche. Al primo tentativo sono andato lungo, però alla fine non era facile per il caldo e il vento. Nonostante tutto nella FP4 avevamo compreso che eravamo veloci e quindi sono molto felice di aver ottenuto questo riscontro su una pista difficile“, le parole a caldo di Pecco.

Successivamente, Bagnaia ha aggiunto: “Abbiamo lavorato tanto per migliorare la fase di percorrenza della Ducati e la nuova carena ci sta aiutando. Stiamo sfruttando meglio le gomme e nella FP4 riuscivo a frenare forte. Per domani mi sento pronto, certo Quartararo ha fatto uno step in avanti. In che cosa è attaccabile? Noi dobbiamo fare il nostro e continuare ad andare forte. Vedremo domani, questa una pista in cui chi è davanti ha un vantaggio anche perché gli pneumatici degradano rapidamente“.