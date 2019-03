Gestaccio Cristiano Ronaldo: è arrivata la sentenza

Nessuna squalifica perCristiano Ronaldo. La Commissione disciplinare della Uefa riunita a Nyon ha inflitto una multa all’attaccante della Juventus per il gestaccio fatto al termine dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid all’Allianz Stadium. Al triplice fischio il fuoriclasse portoghese, mimando il gesto di Simeone nella partita d’andata, si era rivolto allo spicchio di curva riservato ai tifosi spagnoli.

L’Uefa ha optato per una multa di 20mila euro, come nel caso precedente di Simeone, e non per una squalifica. Il cinque volte Pallone d’Oro sarà quindi regolarmente in campo per l’andata dei quarti finale di Champions League contro l’Ajax.

La Juventussi aspettava una sentenza simile. Nell’apertura dell’inchiesta della Uefa, infatti, viene citato solo l’articolo 11, comma ‘b’ e ‘d’ del proprio regolamento disciplinare: il primo riguarda la “violazione delle regole base della condotta”, il secondo “il discredito portato al calcio e alla Uefa”. Nessun riferimento invece all’articolo 15, che punisce la “provocazione agli spettatori” e che prevede la squalifica automatica. La sanzione più probabile era quindi una semplice multa, che si aspettava anche più cara rispetto ai 20mila euro pagati dal tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simeone dopo il gesto della partita d’andata al Wanda Metropolitano. A differenza dell’allenatore argentino, CR7 si era rivolto alla curva che ospitava i sostenitori spagnoli, e nei giorni dopo il match non si era mai scusato. Ma l’Uefa ha deciso diversamente.

Nei giorni scorsi Allegri si era mostrato ottimista: “Ronaldo squalificato assolutamente no. Martedì credo che tra quelli in campo e quelli sugli spalti tutti hanno fatto un’esultanza diversa. Quindi assolutamente nessuna squalifica”. Gli aveva fatto eco Pavel Nedved: “Si è trattato di un gesto rimasto sul campo, nelle emozioni del campo. Si è sfogato dopo essere stato insultato tanto a Madrid e a Torino dai tifosi avversari, non penso che ci saranno squalifiche”. Bernardeschi aveva addirittura indicato come “folle” una possibile squalifica di Ronaldo. “Per me è autorizzato ad esultare e rispondere come crede, dopo quello che ha fatto Simeone all’andata. Tutti sapevamo a chi fosse indirizzato quel gesto”, queste invece le parole di Emre Can.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 16:00