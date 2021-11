GF Vip, l'odiosa frase pronunciata da Belli indigna: post di Bortuzzo

04-11-2021 11:35

In un format come il Grande Fratello Vip può accadere che emerga, in uno degli snodi chiave di ogni edizione lo stratega o un timido tentativo di recuperare il senso originale di questo esperimento televisivo e di comprimere anche questa componente nelle dinamiche di relazione, tra i protagonisti. Così Alex Belli, da “anima Belli” si è trasformato in un manipolatore, in un guastatore che in una narrazione come quella delle ultime due settimane passa dalla rissa con Aldo Montano alla pseudo battuta su Manuel Bortuzzo.

Belli, la rissa con Montano

Da giorni si trascina una incomprensibile querelle con Aldo Montano, accennata durante la puntata serale con uno scambio di battute infelice che ha stuzzicato il campione olimpico e che avrebbe voluto, forse, mettere in luce un aspetto meno glorioso di Aldo e che Belli ha sintetizzato con l’espressione “ipocrita”. Ecco la rissa sfiorata, capitolo davvero sgradevole e insulso, ha fornito una prova di quanto poco interessante possa essere il dispiegarsi di questi meccanismi fin troppo forzati come poi ha accennato lo stesso Montano parlandone con l’attore e della sua recitazione.

La battuta indegna su Bortuzzo di Belli

C’è chi lo definisce trash, chi sbavatura, chi esasperazione, chi finzione: insomma nulla che sia gradito. Ma peggio è quanto accaduto con Manuel Bortuzzo. Molti spettatori hanno palesato, giustamente, disagio rispetto a una frase pronunciata da Belli in giardino mentre si trovava insieme a Soleil Sorge e Davide Silvestri e stava parlando di strategie ed eliminazioni in cui i concorrenti sarebbero “caduti uno a uno”. La ex corteggiatrice allude a uno dei concorrenti che sarebbe rimasto per ultimo e Belli a quel punto dice:

“Ultimo rimane Manu, perché non può cadere”.

E per chi, come Bortuzzo, è su una sedia a rotelle dopo lo spaventoso attentato del quale è rimasto vittima è un colpo a ferire. Soprattutto da parte di chi si era mostrato amico.

La reazione su Instagram dello staff di Bortuzzo

Zero sorrisi, zero comprensione e tanto, troppo fastidio per aver sentito ancora oggi una simile espressione alle spalle di chi ha affrontato insieme alla sua famiglia quello vissuto da Manuel. Inevitabile la reazione dello staff che segue i social del nuotatore:

“Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti”.

Una deriva a cui va posto argine, perché se la rissa sfiorata con schiaffo e lite tra Montano e Belli non ha nulla di apprezzabile, anzi, stavolta si pone un tema profondo, di attualità per la società civile, e che impone l’intervento da parte della produzione.

VIRGILIO SPORT