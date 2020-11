GF Vip: la Gregoraci nella morsa delle accuse, Briatore a Dubai

La vulnerabilità di Elisabetta Gregoraci, al centro della narrazione scelta dagli autori di questa edizione del Grande Fratello Vip, si palesa anche nella condizione di subire non solo l’aggressività di Giulia Salemi o di Dayane Mello, ma nell’impossibilità di arginare anche lo sfogo di Pierpaolo Pretelli sulla presunta mancanza di trasparenza.

La crisi tra la Gregoraci e Pretelli: taglio netto

“Passare per quello innamorato finto no, però..io ho percepito che lei volesse girare la frittata. Se tu provi una gelosia, io per un amico non provo gelosia, allora doveva essere chiara con se stessa, che poi con Giulia, con Giulia c’è simpatia, ma non c’è, se non faceva la battutina Alfonso nemmeno usciva fuori. Io se prima ero premuroso, stavo attento, adesso basta…penso solo a me stesso”, le parole usate da Pretelli.

Una stretta che, su Elisabetta, ha degli effetti innegabili e che la espone ancora una volta alle sue fragilità. A sentimenti che la vedono combattuta e a tratti forse confusa, quando parla di gelosia e di amicizia. E che, al di là della decisione che verrà presa sull’uscita o meno dalla casa del GF Vip, non restituisce che un’immagine di turbamento.

I turbamenti degli inquilini: Ruta in crisi, le lacrime e le riflessioni di Oppini

La convivenza, ora che all’interno delle mura, si è ridotta a pochi concorrenti si fa più complicata come sembra anche dal cedimenti di Maria Teresa Ruta, che ha seguito il pianto inconsolabile della Gregoraci in diretta durante l’ascolto del messaggio del suo Nathan Falco.

E anche la costante e tormentata reazione di Francesco Oppini alla notizia del prolungamento di ben due mesi del programma. Preoccupato per i genitori, papà Franco e mamma Alba Parietti (la quale passerebbe il Natale sola, dopo il lutto seguito alla perdita di Giuseppe Lanza di Scalea e di cui non sa nulla Francesco) e la fidanzata Cristina sarebbe propenso a uscire.

Flavio Briatore ancora a Dubai con Nathan Falco

Fuori dalla realtà di secondo livello del GF Vip, ecco che invece Flavio Briatore e Nathan Falco sono impegnati in altro. Briatore, imprenditore dell’intrattenimento ed ex manager di F1 legato ai Benetton, ha deciso di trattenersi qualche giorno in più a Dubai dove sta seguendo il suo locale e ha dedicato tempo al figlio, proprio durante il periodo di lontananza dalla mamma entrata a settembre nella casa. L’ultimo scatto su Instagram li ritrae assieme, al Billionaire.

Come ha evidenziato egli stesso nelle sue ripetute esternazioni, la partecipazione di Elisabetta non è stata condivisa. Briatore non vedeva affatto con occhio benevolo la cosa per poi cercare di abbassare i toni con la famosa lettera. Ma l’indiscrezione intima della modella e conduttrice sul loro presunto secondo matrimonio ha fatto saltare gli equilibri e rimesso tutto in discussione.

Dettagli che Briatore non avrebbe certo svelato di suo e su cui ha prima smentito la fondatezza, per poi rettificare a modo suo. Lasciando aperta la porta alla Gregoraci, oltre a quanto definito dal contratto di separazione su cui Eli si è lasciato sfuggire altri particolari inediti.

