Gf Vip: Manuel Bortuzzo rompe il silenzio. E lascia una lettera a Lulù

Non doveva che interrompere così, questa parentesi in un percorso intenso e straordinario, forse faticoso ma eccezionale per quanto è stato in grado di esprimere. Manuel Bortuzzo ha scelto di anteporre la volontà alle esigenze dello show e di riprendere, da dove si è interrotto, un percorso, umano e professionale, in cui collocare l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo: l’uscita dal Gf Vip

Manuel è uscito lunedì 24 gennaio perché stremato, sereno e anche perché, quanto ha dato e trasmesso, si è palesato in ogni sua sfaccettatura. Almeno in questo amalgama così variegato e così poco aderente a quanto ha saputo costruire in questi mesi di convivenza, con alcuni forzata, con altri arricchente. Si è sottratto al gioco, quando ha perso di significato e quanto si stava gonfiando nulla aveva di prossimo al suo intento.

Bortuzzo aveva deciso di abbandonare lo show, maturata la consapevolezza di essere giunto al limite, psicofisico, che ciascuno di noi ha rispetto anche a una rappresentazione di sé stesso. In un secondo livello di realtà, il non riconoscersi contribuisce a indicare la via coincisa con la decisione di abbandonare il gioco, la finzione inevitabile di una narrazione televisiva che non si può sostenere per sempre.

Il primo post su Instagram di Manuel Bortuzzo

A questo ragazzo, innamorato del nuoto, si deve la prima cosa bella di questa edizione: ha donato autenticità e anche fastidi, malinconie, sofferenze che si mischiano agli sprazzi di allegria. Lulù ha contribuito, per tenacia e resilienza, a diventare parte di questa vista di Manuel. E a lei dedica il primo post su Instagram, profilo del quale si è riappropriato.

Fin qui, dunque, le ragioni note di una interruzione assai ponderata e da attribuirsi a motivazioni di salute e di natura personale. Il suo è e rimane un messaggio di speranza.

Per Lulù continua a riservare attenzioni, un senso pieno di una relazione inizialmente tormentata, ma poi accolta nella prospettiva del fuori: quando anche la principessa uscirà dal loft di Cinecittà si comprenderà che cosa riserverà per loro due, insieme, il quotidiano dopo una esperienza così forte, netta.

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia”, il suo primo post da ex concorrente del Gf Vip.

Gf Vip: le dinamiche del gioco e la decisione di Bortuzzo

Lulù è ancora tra i possibili vincitori di questa edizione, che terminerà a marzo, e sta affrontando queste prime ore affiancata da sua sorella Jessica. La principessa ha già affrontato la prima notte senza Manuel, che le ha riservato un ultimo gesto di affetto tra le mura del loft: prima di andare a dormire, ha trovato sotto il cuscino una sua lettera e, tra le lacrime, l’ha mostrata a Giucas Casella.

Lulù non ha ancora avuto il coraggio di leggerla, per non riacutizzare quel distacco, provato con l’uscita dalla casa di Bortuzzo.

Manuel ha, però, riabbracciato subito i suoi fratelli e i suoi genitori che sempre lo hanno sostenuto in questo percorso e in ciò che lo ha preceduto, comprendendo anche la sua scelta di voler permettere che un messaggio sociale e civile trapelasse pur da un contesto alieno. Non compreso appieno neanche da non tutti quelli che, con lui, hanno riempito e riempiono quella casa.

