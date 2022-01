GF Vip: il tempo per Manuel Bortuzzo è finito, la decisione è presa

18-01-2022 16:45

Il lungo addio che si sta consumando, tra diatribe e qualche stortura, è cosa destinata ad esaurirsi entro breve. Da quando è evidente quanto e come non sussistano più le condizioni per rimanere all’interno della casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha scelto di rimanere equidistante, forse addirittura meno empatico con gli altri concorrenti ma anche così di preservarsi.

Manuel Bortuzzo e l’addio al GF Vip: quando uscirà dalla casa

L’uscita è programmata tra venerdì prossimo e il lunedì successivo, per consentire di programmare con cura la conclusione di un percorso che, rispetto ai suoi coinquilini, è stata a tratti complicato se non difficile per Manuel, un atleta che ha conosciuto le fatiche di aver subito le conseguenze di quanto ha affrontato.

E che, pur accollandosi la volontà di dimostrare altro tra queste mura, ha compreso che è giunto quel punto esatto. Quello che segna l’interruzione di questa esperienza.

A suscitare nuove incertezze, in merito alla data che deciderà il ritorno alla vita reale di Manuel, è stato il colloquio tra Lulù e sua sorella Jessica dopo la puntata di lunedì 17 gennaio. La Selassié, che ha sostenuto con affetto la sorella, si è lasciata sfuggire alcuni dettagli relativi proprio alla decisione che è stata presa da Bortuzzo:

“Io devo stare con Manu ora perché venerdì va via ed ora voglio fargli compagnia, non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì, ma sei pazza? Pensa alle mie parole, anche la mamma te le direbbe”, ha insistito con Jessica che ha subito lo scontro con la mamma di Sophie Codegoni e la sua accusa di rivelarsi subdola e ipocrita nel rapporto instaurato con la figlia, all’interno della casa di Cinecittà. Una accusa, quella di essere falsa, che Sophie avrebbe mosso nei confronti della presunta amica.

GF Vip: la preoccupazione di Lulù, in vista dell’uscita di Manuel Bortuzzo

Una scena che non ha aggiunto altro alle dinamiche e al racconto televisivo, se non un intervento del conduttore Alfonso Signorini a posteriori, per rasserenare (producendo l’effetto contrario) una Jessica preoccupata dall’immagine che, all’esterno, potesse aver acquisito il triangolo con Sophie e Alessandro. E che in modo irruento e perentorio, la madre della Codegoni le ha vomitato addosso in diretta, senza alcun filtro.

Quello strappo, quella stanchezza che prevale a distanza di cinque mesi dall’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ha segnato Manuel, al punto tale da abbandonarsi alla commozione vera durante l’incontro con il fratello e nel permettere che anche la nostalgia nei confronti di Aldo Montano dominasse.

L’effetto Aldo Montano su Manuel Bortuzzo

Un’amicizia, un affetto che lo ha sostenuto anche a distanza quando, prima di Natale, Montano ha interrotto la sua permanenza a Cinecittà e che è stato sigillato in uno scambio virtuale eppure sentito, durante la scorsa puntata:

“Sono stato obbligato ad essere forte ed invincibile per tutta la mia vita, ma tu hai aperto il mio cuore ai sentimenti più teneri e nascosti che non pensavo di poter provare. Grazie Manu, grazie mio piccolo grande uomo. Sempre con te, ti aspettiamo a casa”, il tweet di Montano per l’amico Manuel.

Segnali di vita vera. E di insofferenza, troppa, verso quanto di artificiale e di inevitabile, sotto i riflettori.

Le parole del padre Franco Bortuzzo: Manuel pronto a uscire dal GF Vip

D’altronde il padre di Bortuzzo, Franco, aveva già ammesso che per via della situazione emotiva e fisica (anche se sotto controllo) di Manuel presto si sarebbe interrotta questa esperienza, di per sé già compiuta negli atti e nella volontà dell’atleta di mostrare le sfaccettature più intime e nascoste di un ragazzo che ha dimostrato un attaccamento al vero.

Una autenticità, anche solitaria e poco televisiva, che raramente si può riconoscere in simili contesti.

VIRGILIO SPORT