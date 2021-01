GF Vip, Walter Zenga ha accettato il confronto col figlio Andrea

Walter Zenga ha ceduto. E incontrerà suo figlio Andrea all’interno della Casa del GF Vip per quell’atteso confronto, cercato, spinto e motivato in maniera pacata ma decisa nelle motivazioni dal figlio avuto con l’ex Roberta Termali.

Secondo quanto reso noto dalla produzione, venerdì sera l’ex storico portiere dell’Inter e allenatore farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello e vedrà suo figlio Andrea, il quale ha esternato a più riprese e in diverse circostanze, sotto l’occhio vigile della telecamere e la regia degli autori, lo sconforto e il dolore per non aver avuto suo padre accanto dopo la separazione.

Zenga contro Zenga: l’assenza del padre secondo Andrea nella casa del GF Vip

Sentimenti molto complessi, su cui Andrea si è soffermato a fatica. “Io non ho niente, hai capito? Io non ho niente”, lo sfogo con i coinquilini che gli hanno prestato ascolto. Una situazione sofferta su cui Andrea, però, non ha mai tergiversato né cercato di suscitare commiserazione. Anzi, ha ribadito in diretta il diritto di avere un proprio vissuto anche rispetto a suo padre, ma senza mai volerlo urtare né metterlo in difficoltà.

Zenga: Nicolò contro Jacopo per il libro autobiografico

Una posizione evidentemente diversa dal figlio Nicolò, fratello maggiore di Andrea, che intervenuto a Domenica Live e a Live – Non è la d’Urso ha avuto un confronto con Jacopo (il figlio di Zenga avuto dalla prima moglie Elvira), Biagio D’Anelli (amico di Walter che ha svelato il retroscena del libro) e la stessa Barbara d’Urso, la quale ha sollevato la questione del volume autobiografico che Zenga junior starebbe cercando di pubblicare.

Le divergenze di posizione tra Jacopo e Nicolò sono emerse in maniera palese, nella diretta, rafforzando la spaccatura familiare. Da un lato Jacopo con sua madre e l’ex compagna Hoara Borselli, che ha difeso Walter, da un altro Nicolò, Andrea e la madre Roberta Termali che, da neutrale, si è schierata.

L’ingresso nella casa del GF Vip di Walter Zenga

Con le sue dichiarazioni a Chi, rilasciate recentemente, l’ex moglie di Zenga ha manifestato il suo pensiero e ha rimarcato la sofferenza dei figli e l’assenza del padre.

Ora è tempo di ascoltare anche la versione di Walter, a pochi mesi dalla separazione dalla terza consorte, l’ex showgirl e travel blogger Raluca Rebedea.

