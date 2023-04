Ghoulam: “Quando si arriva allo stadio sale la pressione”

L’ex terzino del Napoli a Sky: “Mario Rui grande terzino, Spalletti si interessa agli sport e studia tantissimo come solo i grandi allenatori fanno”

18-04-2023 19:42

L’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ai microfoni di Sky Sport ha commentato in vista della gara dei suoi ex compagni di squadra contro il Milan, nel ritorno dei quarti di Champions League.

Le parole dell’attuale terzino dell’Angers: ”C’è un grande silenzio quando partiamo dall’hotel. Invece arrivando allo stadio, vediamo l’eccitazione dei tifosi e da quel momento inizia a salire la pressione e iniziamo a essere veramente eccitati dalla voglia di andare in campo. E non vediamo l’ora di giocare”.

Ghoulam parla di Bennacer: “È un giocatore fortissimo, molto intelligente tatticamente. è un giocatore molto calmo e tranquillo fuori dal campo ma sul terreno di gioco vuole mordere il pallone. Nonostante non sia altissimo, dà fisicità al centrocampo del Milan”.

Un commento poi sul comportamento del tecnico del Napoli Luciano Spalletti prima di ogni incontro: “Sta davanti al pullman e parla poco. Appena arriva allo stadio inizia a muoversi e inizia a gridare, dando una spinta alla squadra. Sa che questa è una partita fondamentale e devono vincere oggi”.

Ancora sul tecnico toscano: “Lui è molto forte quando deve caricare la squadra. Prende tanti spunti uscendo con frasi da altri sport come la pallavolo per esempio. Si interessa allo sport in generale e non solo al calcio, studiando tantissimo come solo i grandi allenatori fanno”.

Un parere poi su Mario Rui: ”È un grande terzino. Oggi lui e Theo Hernandez sono i migliori terzini del campionato”.

Ghoulam da poi un parere su Brahim e Leao: “Sono due giocatori molto diversi: uno viene molto dentro al campo e serve l’appoggio dei centrocampisti per prenderlo. L’altro va in velocità e serve il centrale di parte per aiutare Di Lorenzo a contenerlo. Leao è forte, potente e veloce. Il Napoli deve stare attento da quella parte”.

In chiusura due parole su Osimhen: ”È un giocatore che sembra molto nervoso prima delle partite. Ha voglia di fare bene e si vede. Nella vita è come sul campo: vuole la battaglia e vuole vincere sempre”.