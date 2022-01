Giacinti dal Milan alla Fiorentina: è ufficiale

11-01-2022 15:21

Valentina Giacinti da oggi è anche ufficialmente una nuova giocatrice della Fiorentina. Arriva in prestito secco dal Milan fino al termine della stagione. Il Club rossonero ha voluto ringraziare l’atleta, che era in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile milanista, per la professionalità che l’ha contraddistinta sempre.

Il Milan, negli anni con Giacinti in organico, ha raggiunto anche la qualificazione alla Champions League. Nella sua carriera rossonera, l’attaccante ha giocato 86 partite segnando ben 66 gol. È componente fissa anche della Nazionale italiana femminile di calcio.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT