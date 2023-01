23-01-2023 10:52

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora avvolto nel mistero. Il fantasista vorrebbe fare le valigie ma, per lasciare la Roma, deve arrivare l’offerta giusta. José Mourinho ha la sua personale idea in proposito.

Roma, Zaniolo vuole andar via ma serve l’offerta giusta

Josè Mourinho, nel post match della sfida vinta con lo Spezia, è stato chiaro: “Sono sempre stato al fianco di Nicolò, ma adesso lui vuole andare via e lo devo accettare. Ma non c’è una proposta accettabile per la Roma, se Nicolò va qualcuno deve venire. Se Nicolò va via per sei mesi in cambio di nulla, è inaccettabile. In questa storia sembra che Pinto sia il cattivo e mi dispiace. Il gm fa solo il meglio per la Roma”.

Insomma, il fantasista vuole concludere la sua avventura in giallorosso in questa finestra di mercato ma, senza la giusta offerta, dovrà rassegnarsi a restare sino almeno al termine della stagione in corso.

Zaniolo, non solo il Tottenham sulle sue tracce

Da tempo, si racconta che il Tottenham sarebbe molto interessato all’azzurro classe 1999. Antonio Conte, tecnico degli Spurs, potrebbe aiutarlo a fargli fare l’ultimo salto di qualità.

Tuttavia, affinché Nicolò Zaniolo si possa trasferire al Tottenham, è necessaria una proposta congrua, sicuramente non inferiore ai 30/35 milioni di euro. Secondo diverse indiscrezioni di mercato, anche il Milan potrebbe decidere di farsi avanti. Il fantasista è stato accostato, più volte, al Diavolo. Potrebbe essere l’occasione giusta. Prima, tuttavia, il Milan dovrebbe cercare di cedere qualcuno (operazione non semplice).

Futuro Zaniolo, Mourinho certo che resterà fino a fine stagione

Nel caso in cui nessuno dovesse fare la proposta giusta, Nicolò Zaniolo sarebbe costretto a restare alla Roma sino al termine della stagione in corso.

José Mourinho non ha dubbi in proposito: “Io ho la mia sensazione: che il primo febbraio sarà qui, ma il mercato è aperto. La sua voglia è di andare”. Dovesse restare, il tecnico portoghese ha spiegato che non ci saranno problemi e verrà trattato come chiunque altro giocatore della rosa giallorossa. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi su una faccenda non certo di facile conclusione.

