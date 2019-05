Gigi Buffon ha deciso il suo futuro: sorprende tutti

Gianluigi Buffon non si ritira. Il portiere del Paris Saint Germain, 41 anni, è in attesa del club parigino, che deve ancora decidere se rinnovargli il contratto per un'altra stagione o svincolarlo, ma non ha in ogni caso alcuna intenzione di smettere, almeno per il momento.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex estremo difensore della Juventus sta aspettando l'incontro con i vertici del club campione di Francia per capire se ci siano i margini di un prolungamento, e quali siano le condizioni in termini di minutaggio dopo che Tuchel in un'intervista ha dichiarato di non voler fare più turnover tra lui e Areola.

Se non ci saranno le condizioni necessarie per la permanenza sotto la Torre Eiffel, Buffon valuterà una delle molte offerte ricevute da club qualificati alla prossima Champions League, fa sapere la rosea. Buffon quindi ha intenzione di restare in Europa, e non si sente ancora un portiere non in grado di parare ad alti livelli.

Anche sabato, in Ligue 1, ha respinto un rigore contro l'Angers, dimostrando di essere ancora in ottima forma. Al Psg da tempo le cose sono peggiorate per lui dopo l'eliminazione dalla Champions League anche a causa di un suo errore, e le voci di un ritorno in rosa di Trapp, ora in prestito all'Eintracht Francoforte, confermano che la sua avventura in Ligue 1 a meno di colpi di scena è ormai agli sgoccioli.

L'ex Juve tiene aperta quindi ogni opzione, soprattutto offerte da squadre che parteciperanno alla prossima Champions. Rimandata quindi ancora una volta la carriera dirigenziale in bianconero: Buffon non si sente ancora un ex giocatore.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 12:21